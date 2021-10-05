桃園出貨卻「寄海運」？網曝：台灣2處出貨有9成都是大陸賣家

網路購物讓人霧煞煞！一名女網友在網購平台挑選「台灣出貨」的賣家下單，但事後卻發現包裹正在「海運中」，驚覺有異的原PO趕緊詢問賣家卻得到「合作物流是海運」的回答，簡直令人哭笑不得！

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文貼出與賣家的對話紀錄，她詢問賣家為何台灣出貨的包裹會由海運寄送，只見對方回應「我們是台灣發出的喔，合作物流是海運的呢」，並要原PO耐心等待，且會附贈小禮品，但她還是不禁好奇「為何台灣桃園出貨是寄海運，到底哪招？」

文章曝光後讓網友們笑翻了，紛紛留言「親，你怎麼這樣好騙...」、「桃園出單，大陸出貨！」、「我笑了，去桃園要走跨海大橋嗎？」，還有網友用簡體字惡搞回應，「亲！这是从台湾最大的离岛海运而来没错哦！不要怀疑你的眼睛，只是要多等幾天哈哈哈」。