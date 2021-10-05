水電行換插座報價2100元疑亂喊 網曝真相「師傅根本不想做」

近日一名網友想更換家中插座，先後請兩間水電行報價，其中A水電行報價竟是B水電行的2倍多，要價2100元。原PO滿頭問號的當下，又發現「五金行插座也才30元啊」，更不解報價落差如此誇張的原因。不少網友紛紛點出報價2100元的「背後意義」，並不一定跟材料成本有關。

原PO自述長期使用插座顏色黑黑的，都能正常使用並沒有融化的異狀，但還是想換個新插座。請兩家水電行報價分別為2100元、900元，聽到的瞬間在心中飆髒話「靠北，兩倍多價差是怎樣」。看了五金行插座不過才30元，讓他質疑這些價錢根本都是隨便喊喊，詢問大家到底有沒有所謂的收費標準？

不料留言幾乎一面倒，一致認為「人家賺的是技術阿」、「講的這麼簡單那你就自己換」。有網友分享曾請水電師傅幫忙鎖2個螺絲被收300元，讓他有點後悔「早知道直接DIY店家借工具」。

而換插座報價2100元的店家，網友認為擺明了就是不想接這單，可能手上案子多，找理由開高價打槍。「不要以為付那幾百塊很多」，實際上有些水電師傅可能還不想做，懶得弄簡單的東西還要專程出一趟門。也有人指出2100元差不多就是直接報半天的工資。

不少人也都建議原PO，既然都知道價錢了，可以考慮自行DIY。「線上看個教學自己換啦」、「總電源關掉就能換了」，也提醒如果真的想換，除了準備螺絲起子打開插座，最好備著老虎箝剝線，以及電工膠帶以備不時之需。