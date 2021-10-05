快訊

《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

水電行換插座報價2100元疑亂喊 網曝真相「師傅根本不想做」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友想更換家中插座，請水電行報價要2100元，讓他質疑是漫天喊價。 圖／Ingimage
一名網友想更換家中插座，請水電行報價要2100元，讓他質疑是漫天喊價。 圖／Ingimage

近日一名網友想更換家中插座，先後請兩間水電行報價，其中A水電行報價竟是B水電行的2倍多，要價2100元。原PO滿頭問號的當下，又發現「五金行插座也才30元啊」，更不解報價落差如此誇張的原因。不少網友紛紛點出報價2100元的「背後意義」，並不一定跟材料成本有關。

原PO自述長期使用插座顏色黑黑的，都能正常使用並沒有融化的異狀，但還是想換個新插座。請兩家水電行報價分別為2100元、900元，聽到的瞬間在心中飆髒話「靠北，兩倍多價差是怎樣」。看了五金行插座不過才30元，讓他質疑這些價錢根本都是隨便喊喊，詢問大家到底有沒有所謂的收費標準？

不料留言幾乎一面倒，一致認為「人家賺的是技術阿」、「講的這麼簡單那你就自己換」。有網友分享曾請水電師傅幫忙鎖2個螺絲被收300元，讓他有點後悔「早知道直接DIY店家借工具」。

而換插座報價2100元的店家，網友認為擺明了就是不想接這單，可能手上案子多，找理由開高價打槍。「不要以為付那幾百塊很多」，實際上有些水電師傅可能還不想做，懶得弄簡單的東西還要專程出一趟門。也有人指出2100元差不多就是直接報半天的工資。

不少人也都建議原PO，既然都知道價錢了，可以考慮自行DIY。「線上看個教學自己換啦」、「總電源關掉就能換了」，也提醒如果真的想換，除了準備螺絲起子打開插座，最好備著老虎箝剝線，以及電工膠帶以備不時之需。

DIY

延伸閱讀

以為遠端關燈好方便…新設備一壓出事了 網友笑：變移除裝置

逛好市多1動作被制止 他曝：當會員十幾年不知道這禁忌

FB、IG全球大當機6小時恐史上最久 網友卻驚醒：希望不要修好

7500元套房浴簾當門用 網喊開放式廁所很「監獄風」

相關新聞

水電行換插座報價2100元疑亂喊 網曝真相「師傅根本不想做」

近日一名網友想更換家中插座，先後請兩間水電行報價，其中A水電行報價竟是B水電行的2倍多，要價2100元。原PO滿頭問號的當下，又發現「五金行插座也才30元啊」，更不解報價落差如此誇張的原因。不少網友紛紛點出報價2100元的「背後意義」，並不一定跟材料成本有關。

喜酒吃一半他滿心期待石斑魚 同桌賓客卻全走光？

自古以來結婚是人生大事，也有不少民俗禮儀。有網友近日喝喜酒，吃到一半發現同桌其他賓客卻在石斑魚上菜前全數離場，讓他滿頭問號。對此，有人解答「是習俗」，在訂婚宴上男方家庭不能吃完全部酒席，看到魚上桌也必須離席，代表給女方「留餘地」，不會把女方「吃死死」的意思。

體檢前清個腸胃 他吃素食自助餐夾了123元嚇傻

自助餐多以秤重加上店家自由心證計算價格，因此常常發生消費者結帳時，被價格嚇到的窘境。有網友分享，近日到素食自助餐廳夾了6道菜，包括高麗菜、雞蛋、茄子、豆腐等，結帳時竟要123元，讓他嚇的「差點在櫃檯吐血身亡」。其他網友坦言，自助餐不便宜，而素食自助餐又特別貴。

實聯制跟戴口罩哪個該先取消？網友一面倒說「它」：沒什麼用

國內疫情逐步趨緩，疫苗接種率提升，指揮中心指揮官陳時中將在本周日（3日）宣布戶外是否要戴口罩等規定。戶外是否仍需配戴口罩引發民眾兩極看法...

載空姐上下班月薪8萬 老司機揭「暗黑內幕」：也許不是在機場

許多人是透過求職網站，搜尋自己喜歡的職缺條件和待遇，寄出履歷表後等待面試通知，但有些職業可能聽都沒聽過。有一名網友在臉書看到了有公司在徵「司機職缺」，仔細一看工作內容竟然是「接送空姐上下班」，而且月薪有4-8萬，馬上引起網友關注。

月底快吃土！男靠「全聯」1招秒換3千元 網驚太強了

連鎖超市「全聯福利中心」商品眾多，價格又實惠，總是深受許多人喜愛。一名網友近日表示，因為到了月底經濟吃緊，但卻想到自己還有全聯點數，換算下來價值3,624元，相當開心，引起不少網友熱議，直呼「你可以撐到領薪水了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。