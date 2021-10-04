喜酒吃一半他滿心期待石斑魚 同桌賓客卻全走光？

自古以來結婚是人生大事，也有不少民俗禮儀。有網友近日喝喜酒，吃到一半發現同桌其他賓客卻在石斑魚上菜前全數離場，讓他滿頭問號。對此，有人解答「是習俗」，在訂婚宴上男方家庭不能吃完全部酒席，看到魚上桌也必須離席，代表給女方「留餘地」，不會把女方「吃死死」的意思。

有網友在PTT發文表示，最近在疫情期間喝喜酒，為了防疫目的每桌只能有五名賓客，還有服務生專人送餐，正在期待石斑魚上菜時，想不到同桌其他賓客竟全數離席，讓他滿頭問號。

對此，不少人解釋「這是習俗」，留言「人家是男方家屬吧」、「就你還傻傻的留下來吃」、「習俗以為不吃完喜宴就不會吃人夠夠」、「男方吃到魚離席，不能把女方吃夠夠」、「很瞎的習俗」。

有許多網友也是從未聽說這項習俗，留言「蛤？我從小到大都是吃完再走欸」、「第一次聽到」、「糟惹，我都把婚宴吃光」、「我阿姨還叫我打包」、「第一次聽說，那吃剩的怎麼辦」、「我第一次聽到這個說法耶」。