月底快吃土！男靠「全聯」1招秒換3千元 網驚太強了

連鎖超市「全聯福利中心」商品眾多，價格又實惠，總是深受許多人喜愛。一名網友近日表示，因為到了月底經濟吃緊，但卻想到自己還有全聯點數，換算下來價值3,624元，相當開心，引起不少網友熱議，直呼「你可以撐到領薪水了」。

一名網友在「全聯消費經驗老實說」發文表示，因為來到月底，經濟相當吃緊「快吃土了」，但是卻突然想到自己還有「全聯福利點」，只見畫面顯示他總共累積了36,244點，相當於現金3,624元，他也相當開心地大喊「喔耶！」。

一名網友表示月底快吃土，突然發現自己還有全聯點數可以兌換3千多元。 圖／全聯消費經驗老實說

此文一出也引起網友熱議，近2千人按讚，「你可以撐到領薪水了」、「你好強唷」、「應該餓不到了」、「這不是吃土文，這是炫耀文」、「你的土是在全聯換來的嗎」，留言也釣出另一名有107,277點可以兌換10,727元現金的神人，讓網友直呼「好多人都是點數富翁」。

留言也釣出一名有10萬多點數的網友，價值現金1萬多元。 圖／全聯消費經驗老實說

全聯從2019年開始推廣行動支付PX Pay，取消「結帳報電話」累積福利點數制度，雖然一開始遭到反彈，但民眾習慣後也累積了不少點數，規則是單筆消費每滿100元可以累積3點福利點，而10點福利點可以折抵1元，沒有有效期限。