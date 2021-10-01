快訊

猶如災難！花蓮漫波假期飯店倒塌 一車被壓毀起火

學生不知孫中山是誰 新課綱真的去中國化了嗎？

藍眼淚？買2盒小卷夜晚發螢光嚇壞她 內行人曝真相：很珍貴

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友從市場買了兩盒小卷回家，沒想到晚上竟發現小卷會發出螢光。 圖／臉書「家常菜」
一名女網友從市場買了兩盒小卷回家，沒想到晚上竟發現小卷會發出螢光。 圖／臉書「家常菜」

買到會發出螢光的海鮮你敢吃嗎？一名女網友在臉書PO出一張照片，她說從市場買回來的小卷在夜晚竟然會發出螢光，讓她嚇得不敢再吃，想全都拿去丟掉，照片引起許多人熱議，還有內行人解釋這是一種叫「螢烏賊」的品種。

從原PO在臉書「家常菜」貼出的照片看道，桌上一盤小卷在夜晚竟然發出綠色的螢光，感覺相當詭異。她說日前從市場買回來2盒澎湖（熟）凍小卷，兒子吃了一些後剩下的忘了拿去冰，結果她下樓要拿去冰箱冰的時候赫然發現竟然會發光，而且白天的時候很正常，但晚上把燈關掉後就回看到螢光。

如此詭異的狀況讓原PO看了也嚇呆，剩下的小卷不敢再吃，考慮要拿去丟掉。不過她也很好奇這到底能不能食用，於是上網發文求助鄉民們的看法。

不少網友看了搞笑地說，「它們一定從馬祖藍眼淚游過去的」、「吃到藍眼淚的小卷」、「不用去馬祖看藍眼淚了」、「吃下去變螢火蟲」、「嚇死了！我以為是發光蟑螂呢」、「為了燭光晚餐而生的小卷」、「不能吃，吃了變螢光人」。

不過也有內行人一眼就看出品種，「螢烏賊啊，日本生吃比較多」、「螢烏賊，生吃很好吃耶」、「正常，妳買到的是螢烏賊」、「澎湖也有哦！我以為只有日本才有，這很珍貴哦，能抓的季節很短」。

《維基百科》解釋，螢火魷又名「螢魷」或「螢烏賊」，是一種非常小的魷魚，通常有3英寸（7.6厘米）長，和其他深海生物一樣可以發光，這些光可用來引誘獵物。

藍眼淚

延伸閱讀

澎湖紅疹原因找到了！原來是「牠」害的

非關水質、疫苗…澎湖怪病初判接觸型皮膚炎 找環境過敏原

花蓮慈濟皮膚科醫師視訊診療 舒緩澎湖居民皮膚紅腫癢

澎湖出現「怪病」 衛生局籲民眾出門穿長袖少曝露

相關新聞

身體怎麼了？她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

健康是人生最大的財富，因此隨時觀察身體的變化或許可以預防疾病的發生，有一名女網友近來發現自己的指甲上有一條凹槽，讓她非常擔心，上網詢問鄉民們的看法，沒想到有過來人分享自己的恐怖經驗，勸原PO盡快去檢查。

他問為何煮不出自助餐白飯香味？ 網點出關鍵：勝過家裡電鍋

許多人愛吃白米飯，不僅香氣誘人又有飽足感，但你是否有比較過家裡煮的和便當店的白米飯有什麼差別嗎？一名網友在PTT表示自己怎麼煮都煮不出便當店裡的那種「飯香」，想知道是否有什麼撇步，貼文一出就有內行人點出關鍵原因。

點蝦爆意麵只有蝦與麵沒其他料 一碗150元讓她直呼：瞎爆了

一名網友近日表示，她在外送平台點了一碗150元的「蝦爆意麵」，打開用湯匙一撈，發現整碗只有「麵跟蝦子」，沒有其他配料。一開始以為老闆可能太忙，忘記加料。沒想到詢問外送後，客服回應「蝦爆意麵」只有麵跟蝦子，讓這位原PO直呼「踩到雷，真的蝦爆了！」

藍眼淚？買2盒小卷夜晚發螢光嚇壞她 內行人曝真相：很珍貴

買到會發出螢光的海鮮你敢吃嗎？一名女網友在臉書PO出一張照片，她說從市場買回來的小卷在夜晚竟然會發出螢光，讓她嚇得不敢再吃，想全都拿去丟掉，照片引起許多人熱議，還有內行人解釋這是一種叫「螢烏賊」的品種。

省錢又方便？他曝女友生理期穿嬰兒紙尿褲 網驚：原來有這招

很多女生生理期都睡不安穩，就怕經血量大弄髒床單、衣物，近年廠商紛紛推出「衛生棉褲」、「安睡褲」商品，其實也就是做成內褲形狀的衛生棉，讓女生生理期能「一覺到天明」。但安睡褲價位不便宜，有人竟異想天開，找到平價替代品。

中獎發票「字都糊掉了」過來人分享這招：照樣領到獎金

統一發票中獎是生活小確幸，如果想去兌現金，卻發現發票髒掉變模糊了，該怎麼辦？相信不少人都曾經有過這樣的經驗，通常我們以為只能自認倒楣，但其實就算發票髒汙糊掉，只要做這ㄧ個動作，還是能補救的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。