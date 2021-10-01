藍眼淚？買2盒小卷夜晚發螢光嚇壞她 內行人曝真相：很珍貴

買到會發出螢光的海鮮你敢吃嗎？一名女網友在臉書PO出一張照片，她說從市場買回來的小卷在夜晚竟然會發出螢光，讓她嚇得不敢再吃，想全都拿去丟掉，照片引起許多人熱議，還有內行人解釋這是一種叫「螢烏賊」的品種。

從原PO在臉書「家常菜」貼出的照片看道，桌上一盤小卷在夜晚竟然發出綠色的螢光，感覺相當詭異。她說日前從市場買回來2盒澎湖（熟）凍小卷，兒子吃了一些後剩下的忘了拿去冰，結果她下樓要拿去冰箱冰的時候赫然發現竟然會發光，而且白天的時候很正常，但晚上把燈關掉後就回看到螢光。

如此詭異的狀況讓原PO看了也嚇呆，剩下的小卷不敢再吃，考慮要拿去丟掉。不過她也很好奇這到底能不能食用，於是上網發文求助鄉民們的看法。

不少網友看了搞笑地說，「它們一定從馬祖藍眼淚游過去的」、「吃到藍眼淚的小卷」、「不用去馬祖看藍眼淚了」、「吃下去變螢火蟲」、「嚇死了！我以為是發光蟑螂呢」、「為了燭光晚餐而生的小卷」、「不能吃，吃了變螢光人」。

不過也有內行人一眼就看出品種，「螢烏賊啊，日本生吃比較多」、「螢烏賊，生吃很好吃耶」、「正常，妳買到的是螢烏賊」、「澎湖也有哦！我以為只有日本才有，這很珍貴哦，能抓的季節很短」。

據《維基百科》解釋，螢火魷又名「螢魷」或「螢烏賊」，是一種非常小的魷魚，通常有3英寸（7.6厘米）長，和其他深海生物一樣可以發光，這些光可用來引誘獵物。