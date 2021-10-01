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省錢又方便？他曝女友生理期穿嬰兒紙尿褲 網驚：原來有這招

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友異想天開，用嬰兒紙尿褲取代女生生理期穿的「安睡褲」，大讚便宜又好用。 圖片來源/ingimage
有網友異想天開，用嬰兒紙尿褲取代女生生理期穿的「安睡褲」，大讚便宜又好用。 圖片來源/ingimage

很多女生生理期都睡不安穩，就怕經血量大弄髒床單、衣物，近年廠商紛紛推出「衛生棉褲」、「安睡褲」商品，其實也就是做成內褲形狀的衛生棉，讓女生生理期能「一覺到天明」。但安睡褲價位不便宜，有人竟異想天開，找到平價替代品。

有位男網友在Dcard閒聊板出賣女友，說女友愛用安睡褲，但又覺得價格貴(就算打折，單片也要近30元)。女友某天驚喜發現，某牌嬰兒紙尿褲正好能取代安睡褲，女友身高160公分/50公斤，只要穿XXL號就剛好，因為是嬰兒紙尿褲，不但材質舒適透氣，連圖案也相當可愛，價錢還遠低於ㄧ般安睡褲，她從此成為愛用者。

po文一出，網友驚呼，「傻了眼了，原來還有這招」、「學到了」、「好巨大的寶寶」、「順帶一提衛生棉褲真的超方便，下次直接把紙尿褲囤起來」、「可惡被燒到了，下次換紙尿褲試看看」、「看完覺得自己好盤，褲型衛生棉真的很像尿布，結果居然還比尿布貴」、「可以順便尿尿，不用起床，好讚」、「我買給女友穿，會被打嗎」。

也有過來人出聲，「我自己也是買尿布，褲衛生棉真的貴」、「推薦用棉條，一樣好睡好動」、「還有老人穿的紙尿褲，更便宜」。也有人認為母湯，「尿布跟衛生棉內層材質不一樣的，拜託錢不是這樣省的，一個是防止尿發臭，孳生細菌，一個是防經血」、「我也都買褲型衛生棉欸，還是買專用的我比較安心」。

生理期

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