他曝開車遇一狀況「眼瞎3秒看不清」 用路人集體憤怒：該立法了

台灣人習慣使用機車或汽車做為代步工具，每到上、下班時間、連假前後總能在路上看到滿滿車潮，也因此用路安全特別重要。有網友在臉書社群貼出開車時常遇到的狀況，抱怨近來「打鳥燈」越來越多，停個紅燈眼都快瞎了，結果引發眾人共鳴，怨聲不斷。

網友蔡先生抱怨，現在路上越來越多「打鳥燈」，無論是汽車還是機車，只要是白色LED燈都又高又亮又遠，不管車在後方還是對面，都會造成嚴重眩光，「停個90多秒紅燈，眼睛都快瞎了」。他認為不管是原廠設計就這樣，還是打遠燈，難道都只能當做自己倒楣？詢問是否有方法可以檢舉對方。

從蔡先生曝光的照片來看，對向一台停等紅燈的休旅車，白亮燈光直射而來，不僅非常影響視力，也讓有同樣困擾的用路人紛紛留言撻伐。「今天也被閃到完全看不到前面路況」、「現在很多人近燈、遠燈分不清」、「有很多休旅車車身高 角度又不調 各種打鳥」、「遇到這種超都蘭」、「有的真的會讓你2、3秒看不到真的很危險」。

內行的網友無奈表示「很多原廠出來就已經是這樣了，要調燈具」、「很多都是沒有調整高度，因為台灣驗車合規的高度，就是會打鳥」、「這是台灣監理站要求的高度」，許多人也抱怨政府該立法管制，維護行車安全。