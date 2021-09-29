他路上看見千元鈔隨手一撿 打開臉綠：活人的婚禮廣告

大部分的民眾看到地上有大鈔都不太敢亂撿錢，就算真的撿起來了，也會送至警察局，不過最近有一位民眾在路邊看見千元大鈔，興奮撿起來仔細查看結果卻讓他超失望，並直言「騙人是不好的行為」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」po出二張照片，有一張摺疊起來的千元紙鈔躺在地面上，但打開之後才發現其實是婚攝公司的行銷廣告文宣，只是製作得很像千元鈔。

大部分的網友看了都留言笑說「超有創意的」、「好猛」、「好聰明」、「這個人一定是個天才」、「不管有沒有錢，看到地上1000元誰不會撿？」

然而，也有人對於這樣的行銷手法不太認同。「被騙的感覺很不好」、「直接檢舉這家公司亂丟垃圾」、「還好不是冥婚…」、「打開之後，心情直接從天堂掉進地獄。」

還有人表示，自己若在路上看到錢真的不敢撿，現在的社會不知感恩的人太多，撿了說不定還被懷疑自己是小偷，還是少碰為妙，不要太好奇。