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一張髮夾照意外掀「顏色之亂」 你看到的是金還是綠？
每個人喜好、觀感不同，物品映入眼簾的Fu也有所差異！一名女網友貼出自己使用的「綠色髮夾」外觀照，表示與男友爭執上頭的顏色，要網友評評理到底誰說的才對，沒想到卻掀起「顏色之亂」。
一名女子在批踢踢（PTT）的WomenTalk版貼出一張照片表示，她因找不到髮夾，詢問男友是否有看到「綠色髮夾」，男友隨後找到並提到「這（髮夾）是金色啊」，讓2人開始爭論顏色，她認為髮夾是綠色，「抹茶綠、哇沙咪綠」，感嘆「萬惡的髮夾，引起多少紛爭」，希望網友評評理提出意見。
此文一出引來不少人討論，就有網友認為與「抹茶綠」顏色差太多，「沒喝過抹茶也該吃過抹茶冰淇淋吧。」、「你拿另一個你認為的是抹茶綠的圖片讓我們看看」、「偏黃，離綠色有段距離，頂多說是黃綠。」多數人覺得應該離原Po者的男友所述的「金色」比較近，「知有色差嗎，照片看起來是金色」，還開玩笑說「男友永遠是對的，不然你敢分嗎？」
還有網友用軟體滴管吸出顏色Po照表示是「大便色」，或是用RGB顏色顯示「R：155、G：139、B：73，綠色沒有大過紅色，應該不算綠色。」另外，也有人有不同見解，「縮圖（照片為）金色，放大（後）是綠色，但絕對不是抹茶綠」、「髮夾本身是金色，上面加了綠色」、「我們調色上這偏綠，金色通常需要帶有金屬色澤才會算」「沒有金屬光澤的話是芥黃？」
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