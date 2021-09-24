快訊

高雄林園偵查佐酒駕自撞安全島 腦幹出血昏迷指數3

本土+1！ 土城工程師重驗後確診 陳時中：Ct值很高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

像考試？他抱怨銀行客服驗證問題太難 內行人曝背後用意

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO抱怨銀行客服問的問題太難，他也不知道回答的對或錯。 圖／ingimage
原PO抱怨銀行客服問的問題太難，他也不知道回答的對或錯。 圖／ingimage

相信許多人都有和客服溝通的經驗，尤其是銀行業，為了安全起見，客服通常都會詢問一些問題來證明來電者是否為本人，一名網友日前打電話到某家銀行，沒想到客服人員問的問題讓他覺得像在考試，也不知道有沒有答對，抱怨說如果是年紀較大的人可能就回答不出來。

這名網友在PTT貼文寫道，以往遇到的客服驗證都還蠻簡單的，但日前打電話和某家銀行客服詢問信用卡事宜時，對方卻問了一些讓他覺得很困難的問題，有些連他自己也不敢確定有沒有答對。

例如客服詢問就讀的學校，但原PO早已忘了當初留的資料是小學、國中、高中還是大學了，對方要他隨便講一個看看，原PO回答「XX大學」，但客服也沒有說對或錯。隨後又問他曾開過外幣帳戶，是哪一國的外幣？原PO聽了忍不住在心裡抱怨「天啊！我明明是處理信用卡，卻問我戶頭的問題，都很久了還好有印象」。

客服接著又問辦過他們銀行幾張卡？原PO沒有說張數，只是說出自己有的信用卡，對方又問附卡持有人姓名，這讓他覺得像在設陷阱，「萬一有人A銀行有附卡，B銀行沒有不就講錯了」，最後表明沒有附卡。原PO事後覺得如果是年紀較大的持卡人，可能對這些問題無法回答，「銀行問這些問題時，難道都沒有想過持卡人可能真的不知道嗎？」

有內行人解答為何銀行客服要這樣問，「銀行大多都是小學，客服你講錯他也不會跟你說對錯，防止有人一直打進去猜答案」、「這是正確的流程啊，萬一是壞人怎麼辦」、「一直問不一定是答對，這種安全問題如果很多題的話，答錯不會跟你說會直接跳下一題，避免有心人士用來排除選項」、「不告訴你對錯是因為怕你不是本人，分批打進來總有一天會被你問到完全正確的解答，你資料核對一直錯客服當然就只能一直問啊」。

PTT 電話客服

延伸閱讀

想用五倍券買iPhone 13？蘋果直營店確定「不收紙本」 但還有這些方法

五倍券共同綁定須創健保帳號、戶號？ 網揪關鍵：第一步就錯了

搜尋好市多驚見「假官方網站」 網嚇爆：很多人不會看網址

民眾瘋數位綁定…他問「為何不等紙本五倍劵？」 網友這樣看

相關新聞

像考試？他抱怨銀行客服驗證問題太難 內行人曝背後用意

相信許多人都有和客服溝通的經驗，尤其是銀行業，為了安全起見，客服通常都會詢問一些問題來證明來電者是否為本人，一名網友日前打電話到某家銀行，沒想到客服人員問的問題讓他覺得像在考試，也不知道有沒有答對，抱怨說如果是年紀較大的人可能就回答不出來。

老爸電腦遭駭「寫信裝可憐」殺價成功！竟還有駭後教學 網笑翻

電腦對上班族來說是必備的工具，駭客入侵也時有所聞。有位女網友在Dcard有趣板分享老爸電腦遭駭客入侵，對方勒索300美元(約新台幣8,199元)，老爸還寫了憋腳英文信，內容不斷裝可憐，最後成功殺價到100美元(約新台幣2732元)救回文件，女兒讚嘆老爸讓她「笑出腹肌」。

全聯結帳刷APP卻因這件事得等20分鐘 她怨沒意義反遭打臉

不少人都喜歡到大賣場或者超市購物，因為不僅乾淨、便宜又方便，若使用商家APP還能夠集點換贈品，吸引不少消費者愛用，但有一名女網友在臉書貼文抱怨，用某超市的APP結帳時若忘記密碼，就得等20分鐘後才能再使用，讓她覺得相當不便民，沒想到貼文一出反遭鄉民們打臉。

他慫恿友人課金百萬害家庭失和卻「只在意一事」 網友火大了

市面上的線上遊戲、手遊選擇眾多，許多人也會以玩遊戲作為釋放壓力的消遣娛樂，但朋友間慫恿在遊戲上消費、課金嚴重恐怕會造成「家庭失和」。一名網友就分享...

你會念嗎？味醂讀音不是「ㄌ一ㄣˊ」 網友：難怪都打不出這字

日式料理常使用味醂調味，可以去腥並增加食物的鮮甜味。一位擁有百萬粉絲追蹤的YouTuber用注音輸入打不出「醂」字，一查才知原來「味醂」不念「味ㄌㄧㄣˊ」，正確讀音為「ㄌㄢˇ」，貼文讓許多人驚呼「長知識了」。

內褲女墜樓壓穿車頂…半裸男衝至擁吻安慰 網友：激情時刻出事？

多個社交網上群組近日流傳，顯示有路邊的監視器拍得1名上身穿着短袖衣、下身僅穿內褲的紅髮女子突然從天而降，直墜到停泊路上的黑色房車上，登時把車頂壓至嚴重凹陷，天窗亦被擊穿。女子事後仍清醒，雙手撐着腰部狀甚痛苦。其後1名身穿長褲的赤膊男子衝至，把女子扶到地上後，曾緊抱及接吻。片段被瘋傳後，由於2人衣衫不整，惹來網友無限聯想，不少人猜測女子是在激情時刻意外墜樓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。