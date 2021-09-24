像考試？他抱怨銀行客服驗證問題太難 內行人曝背後用意

相信許多人都有和客服溝通的經驗，尤其是銀行業，為了安全起見，客服通常都會詢問一些問題來證明來電者是否為本人，一名網友日前打電話到某家銀行，沒想到客服人員問的問題讓他覺得像在考試，也不知道有沒有答對，抱怨說如果是年紀較大的人可能就回答不出來。

這名網友在PTT貼文寫道，以往遇到的客服驗證都還蠻簡單的，但日前打電話和某家銀行客服詢問信用卡事宜時，對方卻問了一些讓他覺得很困難的問題，有些連他自己也不敢確定有沒有答對。

例如客服詢問就讀的學校，但原PO早已忘了當初留的資料是小學、國中、高中還是大學了，對方要他隨便講一個看看，原PO回答「XX大學」，但客服也沒有說對或錯。隨後又問他曾開過外幣帳戶，是哪一國的外幣？原PO聽了忍不住在心裡抱怨「天啊！我明明是處理信用卡，卻問我戶頭的問題，都很久了還好有印象」。

客服接著又問辦過他們銀行幾張卡？原PO沒有說張數，只是說出自己有的信用卡，對方又問附卡持有人姓名，這讓他覺得像在設陷阱，「萬一有人A銀行有附卡，B銀行沒有不就講錯了」，最後表明沒有附卡。原PO事後覺得如果是年紀較大的持卡人，可能對這些問題無法回答，「銀行問這些問題時，難道都沒有想過持卡人可能真的不知道嗎？」

有內行人解答為何銀行客服要這樣問，「銀行大多都是小學，客服你講錯他也不會跟你說對錯，防止有人一直打進去猜答案」、「這是正確的流程啊，萬一是壞人怎麼辦」、「一直問不一定是答對，這種安全問題如果很多題的話，答錯不會跟你說會直接跳下一題，避免有心人士用來排除選項」、「不告訴你對錯是因為怕你不是本人，分批打進來總有一天會被你問到完全正確的解答，你資料核對一直錯客服當然就只能一直問啊」。