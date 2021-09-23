他慫恿友人課金百萬害家庭失和卻「只在意一事」 網友火大了

市面上的線上遊戲、手遊選擇眾多，許多人也會以玩遊戲作為釋放壓力的消遣娛樂，但朋友間慫恿在遊戲上消費、課金嚴重恐怕會造成「家庭失和」。一名網友就分享友人妻子透過先生帳號留下訊息「不要再找我先生玩遊戲了」，甚至透露砸了百萬元在遊戲上，讓他不禁後悔感嘆，然而貼文一出卻讓許多網友直呼「根本是損友」。

一名網友在Dcard發文驚吐「好像害朋友家庭失和了...」，原來線上遊戲群組裡的一位朋友的妻子利用先生帳號回應「你們不要再找我先生玩遊戲了，他玩這個已經花了2百多萬，我已經請他把遊戲都刪除了，從今天開始不會再上線」，讓朋友們看了當場嚇傻。

原PO透露這位朋友從事工程師職業、領高薪，根本是人生勝利組，這群朋友總會慫恿他「抽紫變抽紅、衝武器（指為求得遊戲中更高等級的裝備，不斷增加充值額度）」，但如今才知道「原來他也是普通人」。原PO坦言「看到他老婆打出這段話，我心都涼了」，甚至於覺得自己好像做了什麼很不道德的事，但面對友人家庭失和的情況，他也只好求助網友們詢問「請問要怎麼讓女方消氣？各位卡友們有想法嗎？」

文章曝光後，讓多數網友忍不住直言「你們根本是損友吧！」，紛紛留言指責「2百萬太扯了吧...再繼續玩可能要離婚了」、「我可能直接離婚了，為了遊戲花1、2萬就算了，2百萬不是小數目，而且對方還有妻小」，更有人質疑原PO求問怎麼讓友人老婆氣消的動機，根本只是想讓友人繼續當金主。