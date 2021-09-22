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你會念嗎？味醂讀音不是「ㄌ一ㄣˊ」 網友：難怪都打不出這字

聯合新聞網 / 綜合報導
味醂常做為日式料理調味料。圖擷自維基百科
味醂常做為日式料理調味料。圖擷自維基百科

日式料理常使用味醂調味，可以去腥並增加食物的鮮甜味。一位擁有百萬粉絲追蹤的YouTuber用注音輸入打不出「醂」字，一查才知原來「味醂」不念「味ㄌㄧㄣˊ」，正確讀音為「ㄌㄢˇ」，貼文讓許多人驚呼「長知識了」。

一位YouTuber「魚乾」在臉書發文寫道「我剛剛才知道味醂的醂唸ㄌㄢˇ」，她表示因為「打味ㄌ一ㄣˊ找不到字」，結果一查Google才發現，「醂」字正確讀音為「ㄌㄢˇ」，還搞笑留言「奇怪的姿勢（知識）增加了」。

貼文一出，令許多網友感到驚訝，「不是林嗎！！我都直接念日文的みりん」、「怪不得每次我都要用寫的才能打出這個字」、「還真的耶！平常不會打到那個字，所以就沒發現」、「一個有邊唸邊，沒邊唸中間的概念」。

另有網友留言說明「味醂這個詞其實是日文唸みりん」、「雖然讀作ㄌㄢˇ，但仍然為了接近原音而讀ㄌㄧㄣˊ，跟丼一個概念」、「大家熟知的味醂念法比較接近日文發音」。至於要念「味ㄌ一ㄣˊ」還是「味ㄌㄢˇ」，也有人覺得「照日本發音唸就好，不然味ㄌㄢˇ，我看不要說日本人聽不懂，台灣人也聽不懂這複雜的中文字發音」、「沒關係，我們依然叫他味醂ㄌㄧㄣˊ」。

根據《維基百科》資料，味醂（日語：みりん），中文亦作味淋、味霖，為日式料理調味品的一種，類似米酒的料酒，其含有甘甜及酒味，能有效去除食物的腥味、增添光澤，引出食材的原味，是照燒類菜式不可或缺的調味料。

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