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情侶要求換位遭拒「開始裝可憐假哭」她怒嗆：我欠你們嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
僅示意圖。非文內該班車次。近日有一名女網友抱怨，自己有買對號車票，卻遇到一對情侶沒有買到連號車票，要求跟她換位子，被拒絕後，女生卻開始「裝可憐假哭」。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
僅示意圖。非文內該班車次。近日有一名女網友抱怨，自己有買對號車票，卻遇到一對情侶沒有買到連號車票，要求跟她換位子，被拒絕後，女生卻開始「裝可憐假哭」。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

平常搭乘台鐵對號列車時，可以先上網訂購班次及座位車票，確保自己有位子能坐。近日有一名女網友抱怨，自己有買對號車票，卻遇到一對情侶沒有買到連號車票，要求跟她換位子，被拒絕後，女生卻開始「裝可憐假哭」，讓她氣得直呼「我欠你們嗎？」，引起網友熱議。

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，近日她要從豐原到高雄，買了一張自強號的對號車票，結果有一對情侶坐在她的位子上，因為他們沒有買到連號座位，於是女生要求跟原po換座位，但原po表示自己東西很多，而且又腳痛，便拒絕女生的要求。

沒想到女生被拒絕後，開始裝可憐假哭問男友「怎麼辦她不要跟我們換？」，完全沒有要站起來的意思，原po不滿認為「你們愛的難分難捨要坐在一起，為什麼買車票的時候不跟售票員說？非得要別人跟妳換座位，我拿一大堆東西還要到別的車廂去？姐姐我身體不好，腳不方便，要我走過來走過去的，我欠你們嗎？」。

此文一出馬上引起網友熱議，「不要跟他們換，討厭這種人，沒有人有義務配合」、「換座位本來就不是義務，而且這種連體嬰情侶通常愛得快也不愛得快」、「她不懂小別勝新婚的道理，而且也讓自己有時間，看看別的風景，稍稍分離，不會活不了的，不要跟她換」。

也有人分享自己經驗，「其實即使是不同站上車的朋友也可以在購票時請站務員幫忙，我曾經先告知票務朋友所在的車廂及座位然後就可以上車找朋友一起坐了」。

台鐵 自強號

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