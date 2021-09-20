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買東西報姓氏狂被寫錯 她崩潰直接改姓：2天前變林小姐了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買咖啡時姓氏總是被寫錯，讓她又氣又好笑。圖片來源／ingimage
網友買咖啡時姓氏總是被寫錯，讓她又氣又好笑。圖片來源／ingimage

全台姓氏有上百種，有時透過電話需要向對方說明自己姓氏，但礙於無法當面說明，可能會鬧出許多誤會。一名趙姓女網友表示，她曾遇過姓氏被寫錯，也曾遇過店員聽不懂，乾脆幫她改姓，到後來她也懶得解釋，遇到不知道「趙」字的人都乾脆回應「我姓林」。

有網友在論壇Dcard發文表示，她的姓氏為趙，算是相當大眾，但是跟店家說明姓氏時，卻仍常常發生有趣的誤會，她舉例，有一次她去咖啡店，店員問「請問貴姓呢？」，她回答「我姓趙」，等到店員叫她時，她發現咖啡杯上卻是寫著「兆」，但她也懶得爭辯，直接回應「對！這杯是我的」。

她表示，曾經打電話要訂餐留下姓氏時，告訴店員自己姓趙，店員表示「是孝嗎？」她解釋「不是，是照相機的照，同音但不同字，趙薇的趙」，想不到店員卻說「對不起我還是不知道那個字，幫你改林小姐可以嗎？」，她也就將就店員。

該網友說，經過這次事件後她學會了，之後每次遇到店員聽不懂她的姓氏時，她都乾脆直接回答「啊其實我前兩天改姓林了，雙木林，林小姐，謝謝」。

其他網友也分享自己遇過的誤會，有人留言「我姓馮，每次店員都聽不出來，後來我也變成林小姐、李小姐、黃小姐了喔」、「我也姓趙，我也都一律說我姓吳」、「我姓花，一般會被聽成黃小姐 我有雙重身分嘿嘿」。

咖啡 Dcard

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