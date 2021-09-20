全家只有這張卡！他超愛代購好市多 網讚：感情好又賺紅利

美式賣場好市多設有會員制，若想消費則必須花費年費加入會員，因此有時沒有會員卡時，家人朋友間會相互代購。有網友分享，自己是全家人中唯一擁有會員卡的人，他每次到好市多都會幫親戚代買，坦言「很享受幫親戚囤貨，有家族聯絡感情的感覺」。其他網友則大讚「還可以賺紅利，一舉兩得！」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他家中親戚都沒有好市多會員卡，因此「叔叔嬸嬸奶奶伯伯都只靠這一張卡」，他每次到好市多消費，都要幫親戚們代購，直呼「每次來好市多都大包小包，有時候一台車還裝不下，根本像過年大爆買」。

該網友說，「每次親戚看到彼此買了什麼就會想跟著買，今天本來是叔叔叫我們幫買雞精，因為他加班都加很晚，常常需要靠雞精補充體力，不然會愛睏，偶爾買多了還會拿來煮菜，姑姑跟大伯看到之後也跟風，一起請我們家幫買雞精、零食、什麼阿哩阿雜的都來一點，推車重量瞬間就往上加」。

該網友樂在其中的表示，「完全是甲厚道相報，好貨通通囤起來的概念，還好車開回家可以一間一間巡禮，不會那麼重難搬，很好奇大家會不會幫囤或覺得這樣很好玩，因為我爸媽蠻享受幫親戚囤貨的，他們說這樣很有家族聯絡感情的感覺」。

對此，許多網友認同，留言「我也喜歡幫親友同事代購」、「這樣每年卡費都有人幫忙」、「可以賺紅利」、「我也喜歡幫忙，這樣每年卡費都有人幫忙」、「家族感情好才能這樣，一堆老死不相往來啊」。

也有網友表示，「如果能樂在其中是滿好的，是連結親友的好方式，但必須建立在彼此尊重感恩互助，不然久了也是傷感情」、「好親戚來相挺，感情長久，古怪的親戚就別沒事找事做，搞到身心俱疲」。