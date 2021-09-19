快訊

「巨獸」來襲 第4季新台幣匯率升值抗通膨？

釋迦蓮霧被禁 蔡英文譴責中國：已違反國際貿易規範

長輩繳不起房貸...她月薪3萬初想幫忙還 網見「4個字」急籲：千萬別碰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享身邊友人經驗，提及長輩買房卻無力償還房貸，並要求協助繳納，讓月薪不高的友人陷入苦惱之中。 示意圖／ingimage
一名網友分享身邊友人經驗，提及長輩買房卻無力償還房貸，並要求協助繳納，讓月薪不高的友人陷入苦惱之中。 示意圖／ingimage

若長輩在經濟上遇到困難，作為晚輩究竟需不需要挺身幫助呢？一名網友在網路上分享身邊友人經驗，提及長輩買房卻無力償還房貸，並要求協助繳納，讓月薪不高的友人陷入苦惱之中，沒想到卻掀起網友們熱議，紛紛留言阻止「別淌渾水」。

原PO在PTT女孩板上發文表示，友人有名長輩幾年錢買了間新房，屋齡新、也在新北蛋黃區，但長輩後來失業，因此把原本住的老房賣掉，將賣的錢投入到新買的房子，目前房貸還剩700多萬，長輩便希望原PO友人幫忙負擔。

然而原PO友人月薪僅3萬元初頭、存款100多萬元，因此想說拿出存款幫忙，剩下600多萬元房貸再跟長輩一起攤還，然後商量能否過一部份產權給友人，但長輩卻堅持若一個人繳不起就要賣掉新房，讓友人懊惱「該不該持續幫忙繳房貸呢？」

貼文一出，網友們看到「部分產權」4個字，加上長輩身份不明，紛紛制止原PO友人「良心建議，『部分產權』千萬別碰，尤其還只是長輩，在法律層面上就是很麻煩的東西，真心不騙」、「部分產權別碰+1，很複雜、以後也很麻煩」、「網友說的對，日後有其他兄弟姊妹會分嗎？友人的錢全部投入下去後，幾乎就無法回頭了」、「如果長輩有小孩，到時候分家產翻臉不認人」。

另外，網友考量到原PO友人收入，也認為幫忙還房貸不妥「把100萬存款拿去還房貸，友人的人生不能有任何差錯」、「長輩工作如果不穩定到連房貸都有問題，那就不該繼續留這間房，友人手上的錢留著或拿去投資都好」、「別做這種粉紅泡泡的幻想了，除非長輩=父母」、「長輩愛買活該，想拖友人下水，不要來往比較實在」。

相關新聞

長輩繳不起房貸...她月薪3萬初想幫忙還 網見「4個字」急籲：千萬別碰

若長輩在經濟上遇到困難，作為晚輩究竟需不需要挺身幫助呢？一名網友在網路上分享身邊友人經驗，提及長輩買房卻無力償還房貸，並要求協助繳納，讓月薪不高的友人陷入苦惱之中...

轉帳填錯帳戶只能認賠？ 內行人「兩步驟」討回辛苦錢

科技日新月異，民眾多使用網路銀行服務，在家動動手指就能輕鬆轉帳。不過，一名網友就在網路上分享自己轉帳「填錯帳戶號碼」的窘境，並焦急詢問網友該怎麼辦？...

小吃店數學炸裂？「民國98年開賣至今已28年」 網笑：來自未來的看板

是大家邏輯錯亂，還是他的數學算錯呢？一名網友貼出台南一家小吃店成立的故事，裡頭寫著「民國98年開賣至今，已開業28年」，讓網友滿頭問號，表示98+28「現在已經民國126年了」，到底怎麼算出是民國110年，還被虧來這家店吃麵要自己先算好金額，「因為老闆可能算錯錢。」

「最莫名防疫政策」網友一致批這東西無用至極！實聯制擺第2

新冠肺炎本土疫情從五月中爆發，至今政府訂立不少防疫政策，要求全國民眾一起遵守，就有網友詢問什麼樣的防疫政策「最假掰」？不少人回應「隔板」最讓人傻眼，還表示有些店家「隔板不隔別桌，隔同桌」，相當不解。

連假必塞「還堅持要出門」 內行揭陋習：每年都在上演

今（18）天是中秋連假首日，國道多處已經開始塞車，對此，便有網友表示，這些車主開車上路前，一定知道會塞到天荒地老，便好奇疑惑「為什麼明知會塞車，還要上路出遊？」

機車變貨車 外送員接單傻眼硬塞「整車掛滿滿」

外送平台除了可以點餐以外，現在也多了懶人服務，像是點超商、超市與賣場販售的生活用品，舉凡食材、雜貨、清潔用品都可以買到，造福了許多想宅在家的民眾。不過，一次點太多，可能會讓外送員的機車裝不下。近日就有一名外送員表示，自己接到全聯的訂單，跑去取客人點的商品時，被全聯員工的一句話嚇到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。