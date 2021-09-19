長輩繳不起房貸...她月薪3萬初想幫忙還 網見「4個字」急籲：千萬別碰

若長輩在經濟上遇到困難，作為晚輩究竟需不需要挺身幫助呢？一名網友在網路上分享身邊友人經驗，提及長輩買房卻無力償還房貸，並要求協助繳納，讓月薪不高的友人陷入苦惱之中，沒想到卻掀起網友們熱議，紛紛留言阻止「別淌渾水」。

原PO在PTT女孩板上發文表示，友人有名長輩幾年錢買了間新房，屋齡新、也在新北蛋黃區，但長輩後來失業，因此把原本住的老房賣掉，將賣的錢投入到新買的房子，目前房貸還剩700多萬，長輩便希望原PO友人幫忙負擔。

然而原PO友人月薪僅3萬元初頭、存款100多萬元，因此想說拿出存款幫忙，剩下600多萬元房貸再跟長輩一起攤還，然後商量能否過一部份產權給友人，但長輩卻堅持若一個人繳不起就要賣掉新房，讓友人懊惱「該不該持續幫忙繳房貸呢？」

貼文一出，網友們看到「部分產權」4個字，加上長輩身份不明，紛紛制止原PO友人「良心建議，『部分產權』千萬別碰，尤其還只是長輩，在法律層面上就是很麻煩的東西，真心不騙」、「部分產權別碰+1，很複雜、以後也很麻煩」、「網友說的對，日後有其他兄弟姊妹會分嗎？友人的錢全部投入下去後，幾乎就無法回頭了」、「如果長輩有小孩，到時候分家產翻臉不認人」。

另外，網友考量到原PO友人收入，也認為幫忙還房貸不妥「把100萬存款拿去還房貸，友人的人生不能有任何差錯」、「長輩工作如果不穩定到連房貸都有問題，那就不該繼續留這間房，友人手上的錢留著或拿去投資都好」、「別做這種粉紅泡泡的幻想了，除非長輩=父母」、「長輩愛買活該，想拖友人下水，不要來往比較實在」。