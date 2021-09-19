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轉帳填錯帳戶只能認賠？ 內行人「兩步驟」討回辛苦錢

聯合新聞網 / 綜合報導
科技日新月異，民眾多使用網路銀行服務，在家動動手指就能輕鬆轉帳。示意圖／ingimage
科技日新月異，民眾多使用網路銀行服務，在家動動手指就能輕鬆轉帳。示意圖／ingimage

科技日新月異，民眾多使用網路銀行服務，在家動動手指就能輕鬆轉帳。不過，一名網友就在網路上分享自己轉帳「填錯帳戶號碼」的窘境，並焦急詢問網友該怎麼辦？引出內行人解答，卻也意外掀起網友們熱議。

原PO在PTT八卦板上發文表示，自己使用網路銀行轉帳，不小心填錯帳戶號碼，詢問銀行怎麼辦，卻得到「只能『請』對方匯還給你」的回覆，讓原PO焦慮請教網友若對方不還「只能認賠嗎？」還是可以告對方侵占呢？

貼文一出，網友們反應兩極，「這也很擾民，為啥對方疏失要浪費我的時間？」、「怎麼知道你是不是在洗錢」、「別人有夠衰，你的失誤還想告人家」、「你在路上丟了一百塊，會叫馬路還你嗎？」不過，也有網友反駁「其實這就跟郵差投錯信，你再投到鄰居信箱這樣而已」、「清楚地讓對方知道狀況還是比較重要」、「收到別人匯錯的款項，本來就有返還的義務」。

針對原PO遇到的情況，內行人則透露可以「兩步驟」解決。第一、先查交易明細，確定有轉出再走第二的程序，若帳號不存在可能根本沒轉出，或後續沖退；第二、營業日聯繫收款銀行告知緣由，收款銀行一般會幫忙聯繫對方，但若聯繫不上（如空號或已換號）或對方不願退還，再看你願不願意為了這筆錢走法律途徑。

若真的不幸走上法律途徑，過來人則建議「可以走民事訴訟，要求不當得利返還，但你要先知道對方是誰」、「可以告，匯錯人不還=不當得利」、「是可以，但這招三方詐騙很常用哦，所以聯絡對方最好資料備齊證明一下自己」。

民事訴訟

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