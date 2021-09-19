快訊

新冠起源快找到了？竂國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

不斷更新／國3南向422.4公里6車連環撞 全線暫時管制封閉

「最莫名防疫政策」網友一致批這東西無用至極！實聯制擺第2

聯合新聞網 / 綜合報導
不少網友認為隔板「最無用」，表示「同桌認識的還用隔板，一副在家也會用一樣。」示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者蘇健忠攝影
不少網友認為隔板「最無用」，表示「同桌認識的還用隔板，一副在家也會用一樣。」示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者蘇健忠攝影

新冠肺炎本土疫情從五月中爆發，至今政府訂立不少防疫政策，要求全國民眾一起遵守，就有網友詢問什麼樣的防疫政策「最假掰」？不少人回應「隔板」最讓人傻眼，還表示有些店家「隔板不隔別桌，隔同桌」，相當不解。

一名網友在批踢踢（PTT）八卦版以「你覺得到目前為止，最假掰的防疫政策是什麼」為題表示，政府做了不少防疫政策，像是餐廳隔板、戶外戴口罩或禁止烤肉等，詢問網友哪一項最讓人感到困惑？引來不少網友討論，多數網友認為是「隔板」和「實聯制」，還提到「拆籃框」政策很莫名奇妙，「室外不能烤肉密閉店裡可以烤肉」、「返鄉不能和家人烤肉，卻能一起吃飯。」

戶外公共場域一律禁止烤肉活動，但就有網友認為，返鄉不能和家人烤肉，卻能一起吃飯，感到相當不解。（示意圖，記者陳俊智／攝影）
戶外公共場域一律禁止烤肉活動，但就有網友認為，返鄉不能和家人烤肉，卻能一起吃飯，感到相當不解。（示意圖，記者陳俊智／攝影）

一提到隔板政策，網友點名超沒用，表示「（隔了隔板）覺得更髒」、「同桌認識的還用隔板，一副在家也會用一樣。」、「隔板真的智障」、「內用一家人不能同桌還要放隔板」、「上次吃東西店家靠窗家人就要隔板、沒靠窗的卻不用，什麼智障邏輯」、「隔板我覺得真的沒屁用，要嗎就禁內用。」、「餐廳隔板啊，空調開著隔個屁。」

此外，也有網友認為簡訊實聯制不斷掃QRCode也「沒人在看」，「實聯制資訊龐大，如何用於疫調仍在研議，使用上有困難。」、「跟確診者重覆足跡會通知你嗎」、「結果還是細胞簡訊全部撒」、「實聯制，一點用都沒用，又麻煩。」、「實聯制可以撤了吧？有問題也是用細胞簡訊處理。」、「市場大入口實名制，結果一堆從小巷進去。」

新冠肺炎三級警戒，進入商場或購物，都必須掃碼實聯制。（本報系資料庫）
新冠肺炎三級警戒，進入商場或購物，都必須掃碼實聯制。（本報系資料庫）

政府日前編列8億預算推出簡訊實聯制，但卻被發現使用在疫調時的作用不大，疫情指揮中心6月29日表示，簡訊實聯制僅是輔助，要靠精準疫調才能掌握疫情。

延伸閱讀

中秋免費LINE貼圖來也！熊大兔兔陪過節 4款限時下載

開箱影片／圓柱體別想歪！ONPRO UV-V1 Pro迷你吸塵器 暗藏這招更好吸

餐廳內用遇到鬼？拍到「詭異人影」恐怖直視 真相卻令他笑翻

撐傘防接觸？主播搭捷運遇「防疫奇人」 網笑讚：滴水不漏

相關新聞

「最莫名防疫政策」網友一致批這東西無用至極！實聯制擺第2

新冠肺炎本土疫情從五月中爆發，至今政府訂立不少防疫政策，要求全國民眾一起遵守，就有網友詢問什麼樣的防疫政策「最假掰」？不少人回應「隔板」最讓人傻眼，還表示有些店家「隔板不隔別桌，隔同桌」，相當不解。

連假必塞「還堅持要出門」 內行揭陋習：每年都在上演

今（18）天是中秋連假首日，國道多處已經開始塞車，對此，便有網友表示，這些車主開車上路前，一定知道會塞到天荒地老，便好奇疑惑「為什麼明知會塞車，還要上路出遊？」

機車變貨車 外送員接單傻眼硬塞「整車掛滿滿」

外送平台除了可以點餐以外，現在也多了懶人服務，像是點超商、超市與賣場販售的生活用品，舉凡食材、雜貨、清潔用品都可以買到，造福了許多想宅在家的民眾。不過，一次點太多，可能會讓外送員的機車裝不下。近日就有一名外送員表示，自己接到全聯的訂單，跑去取客人點的商品時，被全聯員工的一句話嚇到。

新人剛入職秒炸喜帖給同事 網友曝：這是一條龍計畫

寄喜帖邀請親朋好友來參加婚禮，是每對新人婚前的重要項目之一，但如果寄給跟自己不熟的人，對方恐怕會有點尷尬，不知道要不要參加。昨（16）日就有一名網友在PTT提問「新人到職一個月炸喜帖是怎樣？」他困擾表示，部門剛來了一個新人，說下個月底要結婚，還發喜帖給大家，但他其實跟這位同事沒有很熟，讓他超傻眼。

外送員等紅燈太熱自製「遮陽頂」？ 網友笑稱「寧采臣上線」

外送員為搶快接單，飆車違規事件層出不窮，但自行安裝「遮陽頂」送餐則為少見。近日就有一名網友在臉書PO出一張外送員的照片，只見這名外送員用木頭在機車後座搭了一個置物架，上方還有鐵架跟木板組裝的遮陽頂，網友笑稱「邊送餐邊找聶小倩，你的寧采臣上線囉！」

一杯17元手搖飲有賺嗎？過來人曝「淨利數字」：杯杯暴利

台灣手搖飲料店林立，根據財政部統計資料庫資料顯示，2018年全國手搖飲料店達17,157家，到了2020年前九月已達19,970家、年增16.4%，新增家數達2,813家。然而，不同品牌的飲料價格差異相當大，最便宜從一二十元，最貴超過一個便當錢，就有人好奇究竟獲利來源是什麼，引起熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。