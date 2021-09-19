「最莫名防疫政策」網友一致批這東西無用至極！實聯制擺第2

新冠肺炎本土疫情從五月中爆發，至今政府訂立不少防疫政策，要求全國民眾一起遵守，就有網友詢問什麼樣的防疫政策「最假掰」？不少人回應「隔板」最讓人傻眼，還表示有些店家「隔板不隔別桌，隔同桌」，相當不解。

一名網友在批踢踢（PTT）八卦版以「你覺得到目前為止，最假掰的防疫政策是什麼」為題表示，政府做了不少防疫政策，像是餐廳隔板、戶外戴口罩或禁止烤肉等，詢問網友哪一項最讓人感到困惑？引來不少網友討論，多數網友認為是「隔板」和「實聯制」，還提到「拆籃框」政策很莫名奇妙，「室外不能烤肉密閉店裡可以烤肉」、「返鄉不能和家人烤肉，卻能一起吃飯。」

戶外公共場域一律禁止烤肉活動，但就有網友認為，返鄉不能和家人烤肉，卻能一起吃飯，感到相當不解。（示意圖，記者陳俊智／攝影）

一提到隔板政策，網友點名超沒用，表示「（隔了隔板）覺得更髒」、「同桌認識的還用隔板，一副在家也會用一樣。」、「隔板真的智障」、「內用一家人不能同桌還要放隔板」、「上次吃東西店家靠窗家人就要隔板、沒靠窗的卻不用，什麼智障邏輯」、「隔板我覺得真的沒屁用，要嗎就禁內用。」、「餐廳隔板啊，空調開著隔個屁。」

此外，也有網友認為簡訊實聯制不斷掃QRCode也「沒人在看」，「實聯制資訊龐大，如何用於疫調仍在研議，使用上有困難。」、「跟確診者重覆足跡會通知你嗎」、「結果還是細胞簡訊全部撒」、「實聯制，一點用都沒用，又麻煩。」、「實聯制可以撤了吧？有問題也是用細胞簡訊處理。」、「市場大入口實名制，結果一堆從小巷進去。」

新冠肺炎三級警戒，進入商場或購物，都必須掃碼實聯制。（本報系資料庫）

政府日前編列8億預算推出簡訊實聯制，但卻被發現使用在疫調時的作用不大，疫情指揮中心6月29日表示，簡訊實聯制僅是輔助，要靠精準疫調才能掌握疫情。