連假必塞「還堅持要出門」 內行揭陋習：每年都在上演

今（18）天是中秋連假首日，國道多處已經開始塞車，對此，便有網友表示，這些車主開車上路前，一定知道會塞到天荒地老，便好奇疑惑「為什麼明知會塞車，還要上路出遊？」

原PO在PTT上以「為什麼明知會塞車，還要上路出遊？」為題分享，自己早上看新聞時得知，高速公路有些路段又開始塞車，便覺得很奇怪，因為現在網路資訊這麼發達，若說要開車出遊的人，上路前應該都知道等等會塞車塞到天荒地老，便非常不解道「那為什麼還要去塞啊？這不是自找罪受嗎？」

此文一出，便有網友出面解釋，「所以我都平日才開車出門」、「房間都訂好了」、「拜託，連假耶」。然而，也有不少網友感同身受的紛紛表示，「不就每年都在上演，每年罵塞車又每年準時上路，一堆憨仔」、「平時排隊不滿足，繼續在高速公路排隊」、「就跟風啊！這樣才有過節的氣氛」、「塞車拍照打卡才有出遊感（有夠白癡！)」