一杯17元手搖飲有賺嗎？過來人曝「淨利數字」：杯杯暴利

台灣手搖飲料店林立，根據財政部統計資料庫資料顯示，2018年全國手搖飲料店達17,157家，到了2020年前九月已達19,970家、年增16.4%，新增家數達2,813家。然而，不同品牌的飲料價格差異相當大，最便宜從一二十元，最貴超過一個便當錢，就有人好奇究竟獲利來源是什麼，引起熱烈討論。

一名網友在PTT以「賣飲料的成本很低嗎？」為題，指出住家附近有家連鎖飲料店，菜單中品項最便宜的是無糖綠茶，一杯1000cc只要17元，相較於便利商店一瓶600cc、售價25元的純喫茶，真的差很多。

這讓原PO腦中閃過一個念頭，「外面那種連鎖手搖飲的茶，是不是都是很便宜的茶啊？」，不禁好奇店家一杯1000cc的茶只賣17元，要怎麼從中獲利。原PO希望可以有經營過飲料店的內行人站出來分析，「這種便宜茶喝久了身體會不會壞掉啊？有沒有卦？」

有網友跳出來突破盲點表示，「1000cc的礦泉水都要18元了」、「茶葉、糖精、香料成本100元」、「一點點香精稀釋後變成一大桶」、「只要一滴給你滿滿味道」、「去食品材料行走一趟，飲料根本暴利」。

有網友回應原PO不該只是膚淺看事情表象，「原料成本很低沒錯，不過你的成本只有原料嗎？」、「加盟金都幾百萬，每個月還會抽成，煮茶煮珍珠的電費，一個月也是一兩萬；正職店長和員工薪水也有三四萬」、「光那杯飲料的話根本是暴利，是其他因素在耗錢」、「（每賣出一杯飲料）杯子2元、飲料1元、人事水電2元、店租5元」。

身邊有朋友開飲料店的網友分享，「我朋友在台中鄉下開一間飲料店，本來是做好玩的，結果附近很多農夫跟建築工人都一次買幾十杯，一個月淨利10～30萬」、「營業用茶葉很便宜，我去食品材料行買1斤230元的茶葉，可泡出100倍的茶，所以換算下來1000CC綠茶的茶葉成本大約3~4元」。