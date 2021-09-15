為何發財小貨車都是藍色？ 內行人揭1功效：其他顏色辦不到

台灣路上隨處可見發財貨車，有民眾好奇為何發財車清一色都是藍色，釣出內行人點出背後「非藍不可」關鍵，引發眾議。

一名網友在PTT以「發財車為何通常是藍色的？」為題，表示雖然發財車也算是「三噸半（輕型貨車的代名詞）」的一種，且由於駕駛不需具備貨車駕照就能開，因此在早期的台灣社會常被拿來做小生意或是小公司的載運貨交通工具。

原PO指出，這種載貨用的發財車，百分之九十外觀都是藍色烤漆，偶爾會在路上看到白色的，但是除此之外就沒有其他顏色了。原PO說，藍色發財車在距今二三十年前的馬路上，也算是一種台灣特色，因此想知道有沒有更多發財車的八卦？

貼文一出，有網友回應道「藍色具有區別度，且漆料便宜」、「就學美國的藍領階級？」、「因為台幣一千元大鈔是藍色的，藍色發大財」、「說是耐髒，且就算不保養，表面風化了也不會太難看」。

事實上，臉書粉專「臺灣色實驗室Taiwan Color Laboratory」就曾發文解釋過背後原因，當年三陽工業製造機車起家後，曾與Honda合作生產了一部小貨車和小轎車。其中，小貨車命名為「發財」，小轎車命名為「富貴」，而發財車可謂國內平頭式輕型商用卡車的始祖，因此國人一直都將這類車叫做「發財車」並沿用至今。

此外，藍色為台灣貨車車廠大宗色且比較耐髒，因此就算不定期保養、烤漆，讓貨車的金油層都風化光了，「藍色還是可以維持一定的亮度，不像其他顏色會變得黯淡」。