快訊

幼兒園群聚再+1？新北某幼兒負責人傳確診 衛生局證實

營養午餐弊案纏訟10年 6名校長今有罪定讞將入獄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為何發財小貨車都是藍色？ 內行人揭1功效：其他顏色辦不到

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣路上隨處可見發財貨車，有民眾好奇為何發財車清一色都是藍色，釣出內行人點出背後「非藍不可」關鍵，引發眾議。 示意圖／ingimage
台灣路上隨處可見發財貨車，有民眾好奇為何發財車清一色都是藍色，釣出內行人點出背後「非藍不可」關鍵，引發眾議。 示意圖／ingimage

台灣路上隨處可見發財貨車，有民眾好奇為何發財車清一色都是藍色，釣出內行人點出背後「非藍不可」關鍵，引發眾議。

一名網友在PTT以「發財車為何通常是藍色的？」為題，表示雖然發財車也算是「三噸半（輕型貨車的代名詞）」的一種，且由於駕駛不需具備貨車駕照就能開，因此在早期的台灣社會常被拿來做小生意或是小公司的載運貨交通工具。

原PO指出，這種載貨用的發財車，百分之九十外觀都是藍色烤漆，偶爾會在路上看到白色的，但是除此之外就沒有其他顏色了。原PO說，藍色發財車在距今二三十年前的馬路上，也算是一種台灣特色，因此想知道有沒有更多發財車的八卦？

貼文一出，有網友回應道「藍色具有區別度，且漆料便宜」、「就學美國的藍領階級？」、「因為台幣一千元大鈔是藍色的，藍色發大財」、「說是耐髒，且就算不保養，表面風化了也不會太難看」。

事實上，臉書粉專「臺灣色實驗室Taiwan Color Laboratory」就曾發文解釋過背後原因，當年三陽工業製造機車起家後，曾與Honda合作生產了一部小貨車和小轎車。其中，小貨車命名為「發財」，小轎車命名為「富貴」，而發財車可謂國內平頭式輕型商用卡車的始祖，因此國人一直都將這類車叫做「發財車」並沿用至今。

此外，藍色為台灣貨車車廠大宗色且比較耐髒，因此就算不定期保養、烤漆，讓貨車的金油層都風化光了，「藍色還是可以維持一定的亮度，不像其他顏色會變得黯淡」。

台灣 駕照

相關新聞

為何發財小貨車都是藍色？ 內行人揭1功效：其他顏色辦不到

台灣路上隨處可見發財貨車，有民眾好奇為何發財車清一色都是藍色，釣出內行人點出背後「非藍不可」關鍵，引發眾議。

她好奇「煮完飯為何瞬間沒食慾？」 網曝原因：要休息一下

因疫情影響，不少民眾為減少外出會選擇在煮飯。一名女網友表示，每次想心血來潮煮個豐盛的飯，卻總是在煮的過程中，聞到食物的香味後就飽了，煮完後完全沒胃口，於是好奇，網友們是否也會「煮完飯不想吃」，引起不少網友討論。

網購取貨莫名多一件？ 網見「包裹細節」急喊：都不能領

網購逐漸成為主流的消費管道之一，不過相關詐騙案件層出不窮，除了下單選購時得放亮眼睛，取貨時的包裹也可能有詐。一名網友就分享，自己日前至超商取貨，明明只訂了一件商品，卻有兩個一模一樣的包裹，而照片曝光後，許多眼尖網友都看到辨別關鍵，直呼「千萬別領」。

燙青菜給豆芽菜...顧客怒給「2星評價」店家po文公審網卻不挺

為了注重飲食均衡，不少人點完主食後，會多加點一份燙青菜，有些店家會直接寫出菜類名稱，但有些則是採用時令，可能需要問老闆才知道當天的菜色。近日有店家抱怨，消費者不滿他們燙青菜使用的是豆芽菜，於是給了2星評價，此文也引來網友熱議。

老婦花4800元買電扇！ 他幫組裝驚見「8倍價差」：竟坑殺老人

許多商品在不同銷售通路的價格略有分別，不過當價差過大，就得格外注意，以免受騙上當。一名網友就透露，自己協助一名陌生婆婆組裝新購入的電器用品，然而一問之下，卻發現對方竟花了高達8倍的價差購買風扇，讓他相當氣憤，痛批商家「坑殺老人」。

沒人顧！2童亂玩速食店點餐機 母一看訂單價格嚇壞

小孩子不懂事，需要由家長以言教身教等教導，有網友近日在速食店發現，兩名小朋友竟在玩點餐機，孩子的媽媽也沒有制止，結果兩個人就點了超過2千元的餐點數量，媽媽才急著找店員取消訂單，讓他大嘆「現在父母都只會放任小孩」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。