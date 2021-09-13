老婦花4800元買電扇！ 他幫組裝驚見「8倍價差」：竟坑殺老人

許多商品在不同銷售通路的價格略有分別，不過當價差過大，就得格外注意，以免受騙上當。一名網友就透露，自己協助一名陌生婆婆組裝新購入的電器用品，然而一問之下，卻發現對方竟花了高達8倍的價差購買風扇，讓他相當氣憤，痛批商家「坑殺老人」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文透露，自己在熱炒店工作，近日有位婆婆來到店裡外帶雞湯，並帶著一台新買的小型電扇，請店家幫忙組裝，雖然有些納悶，他還是協助婆婆拆箱組合，然而，隨口詢問價格時，婆婆竟稱該電扇要價4800元。

原PO表示，起初他以為對方口誤，便回應「480喔？」沒想到婆婆聽了異常激動，不斷強調這台電扇「有牌子」、「是在店面買的」。發覺不對勁後，原PO便上網查詢同款電扇的價格，發現網路售價僅590元，讓他氣得直呼「太過份了，竟然坑殺老人」。

原PO查詢後，發現同款電扇在網路售價只要590元。圖擷自 facebook

貼文曝光後，網友紛紛留言「聽了很難過，為什麼要騙老人家」、「這樣騙老人家 ，錢花得下去嗎」、「那裡來的黑心商人」、「太誇張了，哪家店賣4800」、「老人家不知道價格，很容易被慫恿購買」、「看過很多這種騙老人買假高檔品的」等，心疼婦人遭詐。

但有不少人也質疑真偽，認為「會不會真的是婆婆記錯」、「先看看發票，搞不好真的是480」、「4800太扯，也許老人家說錯了」、「認為她記錯了，店家騙幾個賺沒幾毛就要包起來了，不划算」、「可能老人家好面子故意提高價錢」、「問清楚比較好，老人家有時會記錯」；此外，原PO也補充，為了避免婆婆再度受騙，自己已經留下對方的聯繫方式，以便婆婆需要購買商品時，自己能隨時幫忙。