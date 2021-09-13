沒人顧！2童亂玩速食店點餐機 母一看訂單價格嚇壞

小孩子不懂事，需要由家長以言教身教等教導，有網友近日在速食店發現，兩名小朋友竟在玩點餐機，孩子的媽媽也沒有制止，結果兩個人就點了超過2千元的餐點數量，媽媽才急著找店員取消訂單，讓他大嘆「現在父母都只會放任小孩」。

有網友在爆料公社發文指出，他近日到速食店用餐，發現自動點餐機前有兩個小朋友，正在胡亂玩點餐機，但孩子的媽媽卻沒有制止，等到兩個人點了超過2千元的餐點後，媽媽才急著找店員取消訂單。該網友傻眼表示，「現在父母都放任小孩，真的是」。

其他網友則紛紛留言表示「2000多的餐點不難按到，全家餐按個4份就超過了，櫃臺那邊看到訂單也不會懷疑是被亂按的！」、「家長有點扯，如果櫃臺餐點用了，誰買單呀？」

還有人說「難怪現在肯德基自助點餐都是先結完帳才會幫你做餐點！防的就是這種怪獸家長和小孩！」、「很多父母都是放任小孩亂來，出了事才在那邊對不起，人家如果要追究就放大絕說『他只是個孩子呀』」。