蒜頭從冰箱拿出「變綠色」他見狀急問能吃嗎？內行人解答了

蒜頭為料理常用到的辛香料，現代醫學認為大蒜能提高免疫力，也有助於心臟健康。不過近日有一名網友急問，最近買了一包大蒜，拆封後分裝成一粒粒放進冰箱冷凍，結果拿出來後就變成「綠色」的模樣，不曉得能不能繼續食用，此文也釣出了內行人解答「是正常的」。

一名網友在臉書「廚藝公社」發文，兩星期前媽媽在超市買了一包大蒜，四天前拆掉包裝，分成一粒粒用盒子裝起來放到冰箱冷凍，結果兩天前拿出來放廚房桌上，仔細一看，發現蒜頭全部變成「綠色發青」的樣子，讓媽媽嚇傻直問「怎麼會變色？還能吃嗎？」。

此文一出也引起網友熱議，「冷凍過的不要退冰直接使用就好了啊，變綠或變藍很正常的」、「有些大蒜冰過會變綠哦，家裡有做臘八蒜，綠的還比較好」、「可以吃，只是氧化了，不過氧化營養更好，預防氧化要泡油，氧化過的不要放太久，接下來就生菇了」。

陽明大學徐明達教授在2010年科學人期刊發表的「大蒜的化學」一文，曾表示這個現象是由於蒜浸泡在米醋中時，細胞死亡後釋出了蒜胺酸酶。這種酵素會分解異蒜胺酸及蒜胺酸，異蒜胺酸的分解物會和胺基酸作用而產生黃色的化合物，而蒜胺酸分解的產物則和異蒜胺酸產生的化合物作用，產生藍色的分子，兩種顏色混在一起，就呈現出綠色了。這些色素對人體無害，因此不用擔心。