快訊

「戰鬥藍」裂解藍營搞鬥爭？趙少康：現在沒分裂本錢、定促成朱江合作

博恩「打完AZ疫苗暈倒」下巴直撞馬路！縫5針痛曝3項接種禁忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒜頭從冰箱拿出「變綠色」他見狀急問能吃嗎？內行人解答了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友媽媽發現蒜頭從冷凍庫拿出來變綠色了，很擔心是否還可以吃。 圖／廚藝公社
網友媽媽發現蒜頭從冷凍庫拿出來變綠色了，很擔心是否還可以吃。 圖／廚藝公社

蒜頭為料理常用到的辛香料，現代醫學認為大蒜能提高免疫力，也有助於心臟健康。不過近日有一名網友急問，最近買了一包大蒜，拆封後分裝成一粒粒放進冰箱冷凍，結果拿出來後就變成「綠色」的模樣，不曉得能不能繼續食用，此文也釣出了內行人解答「是正常的」。

一名網友在臉書「廚藝公社」發文，兩星期前媽媽在超市買了一包大蒜，四天前拆掉包裝，分成一粒粒用盒子裝起來放到冰箱冷凍，結果兩天前拿出來放廚房桌上，仔細一看，發現蒜頭全部變成「綠色發青」的樣子，讓媽媽嚇傻直問「怎麼會變色？還能吃嗎？」。

此文一出也引起網友熱議，「冷凍過的不要退冰直接使用就好了啊，變綠或變藍很正常的」、「有些大蒜冰過會變綠哦，家裡有做臘八蒜，綠的還比較好」、「可以吃，只是氧化了，不過氧化營養更好，預防氧化要泡油，氧化過的不要放太久，接下來就生菇了」。

陽明大學徐明達教授在2010年科學人期刊發表的「大蒜的化學」一文，曾表示這個現象是由於蒜浸泡在米醋中時，細胞死亡後釋出了蒜胺酸酶。這種酵素會分解異蒜胺酸及蒜胺酸，異蒜胺酸的分解物會和胺基酸作用而產生黃色的化合物，而蒜胺酸分解的產物則和異蒜胺酸產生的化合物作用，產生藍色的分子，兩種顏色混在一起，就呈現出綠色了。這些色素對人體無害，因此不用擔心。

延伸閱讀

最奇葩辦桌料理曝光 網驚：蟋蟀至鱷魚都吃過

好市多買爆37公斤肉塞進冰箱 網友見照嚇：人體肢解現場？

防癌之王是大蒜！橫切生吃更健康，營養師提醒4種人少吃

食譜／鹹香美味下酒菜 椒鹽炸雞塊【阿紘ㄟ灶咖】

相關新聞

蒜頭從冰箱拿出「變綠色」他見狀急問能吃嗎？內行人解答了

蒜頭為料理常用到的辛香料，現代醫學認為大蒜能提高免疫力，也有助於心臟健康。不過近日有一名網友急問，最近買了一包大蒜，拆封後分裝成一粒粒放進冰箱冷凍，結果拿出來後就變成「綠色」的模樣，不曉得能不能繼續食用，此文也釣出了內行人解答「是正常的」。

開賓士卻加霸王油 加油站不忍了直接通緝

開名車不見得就是奢豪的展現，每年油費、稅金、保養費雖所費不貲，但仍有不少民眾為了撐臉面，不惜犧牲生活品質，也要開名車。近期有網友分享，一台賓士C300因屢屢加霸王油，被加油站通緝，直接要求員工先確認車牌，並要求對方熄火，才可加油，而貼文曝光後，也引來網友熱議，怒批開賓士的駕駛相當丟臉。

鄰居「車庫拉鐵門烤肉」算違規？ 網嘆：疫情讓人見獵心喜

中秋連假將至，不少民眾都期待能與親朋好友相聚烤肉，但受到疫情影響，各縣市陸續頒布相關嚴格規範，禁止在公共場所進行烤肉活動。而一名網友就提問，大多地區限制戶外烤肉聚會，但若在「自家車庫前院」舉辦是否就不受限制？貼文引發討論。

她抱怨「公司要求請事假抵補班日」 網友提醒：不能強迫休假

9月18日至21日是中秋連假，原訂在9月11日要補班，但有一名女網友表示，他們公司這次決定不補班，「改用員工特休來抵」。對此，她無奈表示，自己才剛入職8個月，沒有特休可以扣，只能夠被扣錢，請事假來計算，她疑惑「有人跟我一樣嗎？」

打疫苗遲到還罵人 護理人員無奈：我們真的很累

第二批BNT疫苗共91萬劑在昨（9日）清晨到貨，疫苗接種作業持續進行中，醫護人員也在工作崗位上盡心盡力協助民眾接種疫苗與各項防疫工作。但有護理人員指出，有些人預約打疫苗，卻姍姍來遲，甚至遲到超過10分鐘，疫苗被列入殘劑後，竟對醫護人員大聲咆哮，還回家請爸媽再打來罵一輪，讓醫護人員心酸表示「我們真的很累了」。

不給連休！主管提「打完疫苗回公司」 網怒：誰能預測副作用

施打疫苗的副作用程度因人而異，但不少人都會在接種當日和隔日安排休假，以免身體不適影響工作。不過，一名網友就抱怨，自己向上司提出施打疫苗連休兩日，卻因人力分配問題遭拒，甚至要求「打完後就回來上班」，讓他相當無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。