開賓士卻加霸王油 加油站不忍了直接通緝

開名車不見得就是奢豪的展現，每年油費、稅金、保養費雖所費不貲，但仍有不少民眾為了撐臉面，不惜犧牲生活品質，也要開名車。近期有網友分享，一台賓士C300因屢屢加霸王油，被加油站通緝，直接要求員工先確認車牌，並要求對方熄火，才可加油，而貼文曝光後，也引來網友熱議，怒批開賓士的駕駛相當丟臉。

近期才有網友分享「賓士C300」車主到加油站加油，要求加滿，卻再加完油後卻改口自己緊要加300元，要工讀生自行吸收多餘的費用，引起網友砲轟。未料，又有網友在「爆料公社」分享了「賓士C300」事蹟，指出有加油站貼出了一張公告，上面寫道「賓士C300 車號***-5877（白），在別站加霸王油，如看到賓士C300先確認車牌，別急著加，如未熄火可拒絕加油」。

有賓士C300車主到加油站加霸王油，業者忍不下去直接貼出公告，要員工注意。圖擷自 爆料公社

原PO表示，「我加一下油，不小心抬起頭來就讓我笑出來，這台車加滿才多少？就這樣被附近加油站通緝了」，而貼文一出後，不少網友也表示賓士C300的名聲已經被搞臭了，「可憐的C300車主，之前出門都要被笑300哥，現在要改被笑沒錢哥了」、「想當初的還有點氣魄加個300，這直接不演了不付錢」、「8+9有一套潛規則，要變成17前，要先入手C300，繳不繳的出來再說了」。

其中也有不少人譴責車主表示，「用車牌號碼去查，發現他連停車費都不繳」、「沒錢還跟人家開名車，去坐公車好了，丟臉死了」、「開賓士的現在都變窮逼充大頭了嗎」。