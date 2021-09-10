她抱怨「公司要求請事假抵補班日」 網友提醒：不能強迫休假

9月18日至21日是中秋連假，原訂在9月11日要補班，但有一名女網友表示，他們公司這次決定不補班，「改用員工特休來抵」。對此，她無奈表示，自己才剛入職8個月，沒有特休可以扣，只能夠被扣錢，請事假來計算，她疑惑「有人跟我一樣嗎？」

女網友在Dcard表示，這週六她已經做好連上六天班的心理準備，乖乖面對補班日，結果和業務助理討論後才知道，這周六公司決定不補班，但是要用員工的特休來抵。她無奈表示，自己才剛入職8個月，還要等半年後才有特休假，沒有特休可以扣，所以她只能用事假來抵，會被扣掉一天的薪水，她難過表示「有人跟我一樣嗎？」

網友們的看法不同，有人認為「公司違法」、「本來就不能強制要妳休假」、「趕快把證據收集起來」、「這是違法的阿，而且如果妳有全勤不就也都被扣了嗎？」、「不能強迫請假」、「不行喔！我是人資，這個是違法的」。

不過，也有網友表示「也是不會扣妳全勤，可休就休」、「我以前公司是特休不然無薪」、「我在資本額百億的公司上日班，也是11號不上班20號被強迫請事假」、「我們也強制要特休，新人還預支特休」。

許多公司會免除員工在補班日的出勤義務，這是優於勞基法，但是如果強制員工補班日不上班，但要以特休來抵消，就會違反《勞動基準法》第38條第2項規定，「特休由勞工排定，雇主僅能基於急迫需求或勞工個人因素，與之協商調整」，但不能強制安排。