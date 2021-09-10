打疫苗遲到還罵人 護理人員無奈：我們真的很累

第二批BNT疫苗共91萬劑在昨（9日）清晨到貨，疫苗接種作業持續進行中，醫護人員也在工作崗位上盡心盡力協助民眾接種疫苗與各項防疫工作。但有護理人員指出，有些人預約打疫苗，卻姍姍來遲，甚至遲到超過10分鐘，疫苗被列入殘劑後，竟對醫護人員大聲咆哮，還回家請爸媽再打來罵一輪，讓醫護人員心酸表示「我們真的很累了」。

為感謝醫護人員的辛勞，民間發起許多善心活動，舉凡訂便當、訂飲料、捐贈物資等等。不過，卻有少數民眾將怒氣發洩在醫護人員身上。一位護理人員在《爆怨公社》指出，自新冠肺炎在今年5月開始，他們每天忙著幫民眾快篩，不管是在地方設置的快篩站，還是醫院他們穿著密不通風的隔離衣，熱到半死流整身汗也要把自己的使命達成。當快篩告一段落後，接著開始忙著施打疫苗，隨著疫苗預約平台上架，多數民眾會依照時間，或是提前到施打站來打疫苗，深怕自己沒有疫苗可打。

但仍卻有少數預約施打的民眾姍姍來遲，甚至超過10分鐘還沒來，超過時間未施打的疫苗就會被列入「殘劑」。聽到無法施打，這些遲到的民眾堅持一定要施打疫苗，就算護理人員已經委婉跟他們致歉了，對方還是聽不進去，甚至回家後再請父母打電話來醫院，更說要投訴護理人員。此舉讓護理人員大嘆「請問一下我們是超商嗎？要24小時等候妳（你）們的不守時嗎？我們醫護人員真的很倒霉也很心酸，拜託一下，我們真的很累了」。