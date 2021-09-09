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指揮中心「強化機組員防疫」獲三共識 將打第三劑疫苗

不給連休！主管提「打完疫苗回公司」 網怒：誰能預測副作用

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友抱怨，自己想請打疫苗當天和隔天的休假，卻被主管拒絕，並要他「打完後就回公司、隔天再休假」，讓他相當無奈。示意圖。記者侯永全／攝影
有網友抱怨，自己想請打疫苗當天和隔天的休假，卻被主管拒絕，並要他「打完後就回公司、隔天再休假」，讓他相當無奈。示意圖。記者侯永全／攝影

施打疫苗的副作用程度因人而異，但不少人都會在接種當日和隔日安排休假，以免身體不適影響工作。不過，一名網友就抱怨，自己向上司提出施打疫苗連休兩日，卻因人力分配問題遭拒，甚至被要求「打完後就回來上班」，讓他相當無奈。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己預約10日接種疫苗，並已事先請假，由於擔心隔天會因副作用而身體不適，他向公司提出將下周的休假提前改為11日，讓他打疫苗後，能夠好好休息兩天。

然而，主管表示，考量到11日當天的人力分配狀況，沒辦法同意請假；原PO隨後再提出，打疫苗後第二天還是有發燒的可能，沒想到主管竟要求換假，希望他10日打完疫苗後馬上回公司上班，11日再休假休息，讓原PO相當為難，直呼「誰可以這麼厲害，能知道打完當天會不會不舒服？」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「我已經不舒服快一週了，沒人能預測自己打完疫苗會怎樣」、「員工硬拖著不舒服的身體去上班，出狀況他要負責嗎」、「打完疫苗就是休息睡覺啊」、「他知道如果不舒服想騎車回家休息，這樣有多危險嗎？」、「通常都願意准假的，只能說你遇到壞主管」。

而許多人則建議「不要調休，一樣休10號就好，隔天有症狀的話他不能不給休」、「有疫苗接種假啊，只是不支薪」、「疫苗假，打當天跟隔天都可以請」；但也有人提出「其實打完不會馬上有症狀，我也是打完繼續上班」、「我二劑完都正常上班」。

事實上，根據勞動部官網說明，為保障疫苗接種者的權益，民眾可在接種當日至隔日24時申請不支薪的「疫苗接種假」，提供勞工多一種請假選擇，且雇主不得因此對受雇者有任何不利之處分。

疫苗 發燒 勞動部

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