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寧願只搭台鐵也不搭高鐵？ 網反揭「殘酷事實」：沒比較方便

聯合新聞網 / 綜合報導
高鐵示意圖。本報資料照片
高鐵示意圖。本報資料照片

不少人在返鄉、出遊時，都會選擇搭乘快速又方便的高鐵，大大縮短往返南北的時間。然而，除了高鐵外，台鐵也是民眾經常搭乘的交通工具。近日就有一名網友好奇發文，「不搭高鐵只搭台鐵的人，心裡在想什麼呢？」貼文引發熱議。

該名網友在PTT「八卦版」PO文表示，高鐵快速便利又省時，反觀台鐵，誤點率高、搭車時間又長，讓原PO不禁疑惑問道「只搭台鐵的是哪種人呢？心裡在想什麼呢？」

文章曝光後，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛回應「我家就住在小站，高鐵是會停？」、「有些高鐵站在偏遠郊區」、「以為每個人都住高鐵旁喔」、「高鐵是有來基隆是嗎？」、「高鐵要是停山佳之類的，大家還不擠爆」。

還有網友進一步指出，高鐵轉乘反而比較久，「算上轉乘的時間，高鐵不一定比較方便」、「錢不是問題，重點是沒比較方便」、「又不是每個人家都在高鐵站附近，若高鐵+轉乘時間比台鐵還久，當然選台鐵」、「只有起訖點在北高的才方便」、「高鐵除了台北跟高雄是在市區轉乘，其他站都離市區有段距離」。

高鐵 台鐵 PTT

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