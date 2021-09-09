幼兒口罩15分鐘全濕！ 師曝無奈狀況：只能默許「無罩上課」

新北幼兒園群聚感染案延燒，經基因定序後確認為Delta變種病毒，截至9日統計，共有16間學校採取預防性停課，並有2386學生請自主防疫假，主要以幼兒園請假居多。而一名於幼兒園任職的網友就感嘆，幼兒實在難以「一片口罩戴整天」，若家長未配合準備足夠的口罩替換，常常只能默許孩子「無罩上課」。

一名在幼兒園任職的網友透過臉書社團發文表示，自從新北某幼兒園爆發群聚感染後，幼兒園的電話「接到手軟」，許多家長都擔心孩子一不小心遭感染，而打來對老師們提出一堆要求、命令，但他無奈說道「幼兒口罩不可能戴整天的，因為會受不了」。

原PO指出，幼兒戴口罩時，常常習慣打開嘴巴呼吸，口罩才戴上15分鐘左右，就會開始變濕，導致呼吸悶熱不順，接著孩童就會動手扯下口罩、換一個新的，但不到15分鐘又會再度扯下，一天得重複更換好幾次。

然而，原PO直言，就算說明每天需要準備10至12個口罩替換，卻不是每個家長都能配合，有的家長致電抱怨老師的作法是浪費口罩，甚至有人質疑幼兒園是為了挪用口罩圖利，讓老師們都相當無奈。

原PO最後表示，園方和老師不額外花錢添購口罩的狀況下，若家長為孩子準備的替換口罩數量太少，一旦有孩子沒有足夠口罩替換，老師也只能默許他不戴口罩上課，因此看見有幼兒園爆發感染，他也不感到意外。

貼文曝光後，許多同業網友也紛紛直呼「孩子口罩沾滿鼻涕或口水，請家長多帶口罩，卻被唸口罩很貴、有鼻涕就拿衛生紙擦一擦」、「還有小孩超愛吃口罩，把口罩擠進嘴巴咀嚼」、「全部用麥克筆寫上名字或號碼，還是被家長質疑是不是有挪用他們的口罩」；不少家長則回應「懂了，會多放在學校的」、「防疫期間，小孩口罩真的不要省」。