打高端被視為「未打疫苗」勿入此區 他傻眼：被公司排擠

本土疫情捲土重來，國民疫苗接種率仍在拚第一劑覆蓋率，被醫界專家評斷保護力在Dalta變種病毒之下根本白打。有一間公司則直接向員工布達「未施打疫苗者以及打高端者，暫時不要進入疫區施工」，意即打高端者視同未施打者，讓員工友人懷疑「這是不是可以檢舉職場霸凌呀？」。

員工友人在PTT發問「打高端被排擠怎麼辦？」，他表示剛收到朋友公司LINE群組傳來的訊息，「各工班注意：疫情日漸升起，車輛回公司一定要全車消毒，未施打疫苗者以及打高端者，暫時不要進入疫區施工，除非有客訴或是急件必須施工，非必要請勿進入疫區施工，請各班配合」。

該公司要求讓員工友人相當困惑，「這是不是可以檢舉職場霸凌呀？」，等同員工打了中央緊急授權的高端疫苗，在職場卻被歸類成未打疫苗組別，甚至限制進入特定工作場所。

有網友認同資方作法「老闆是真科學」、「很合理啊！智商測試沒過自願要當白老鼠」、「本來就是測試的疫苗…沒問題啊」，但也有人覺得此舉不妥「1922打看看，看是誰飛起來」、「要被勞工局還是衛生局罰呢？」、「這公司言論粗暴，duck（大可）不必」。