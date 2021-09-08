搭公車「這行為」超自私？ 她列5大尷尬窘境引眾網友共鳴

許多學生和上班族會選擇搭公車通勤，然而遇到尖峰時段總是一位難求，除了找不到座位讓人心煩，就算有位子坐，某些乘客的自私行徑也間接造成他人困擾。一名女網友表示，自己在通勤過程中，總被有些選擇坐靠走道位置的乘客的行為感到頭痛，她列舉出五項親身經歷痛批「我超討厭自私又沒禮貌的人」，引發不少網友共鳴。

原PO在Dcard上以「搭公車遇到很多自私的人」為題，表示自己是每天搭車上下班的通勤族，很受不了有些人明明靠窗的位子是空的，卻選擇坐在靠走道的地方，因而衍生出五大尷尬情境。第一、坐靠走道的位子，然後內側放自己的包包不讓別人坐；第二、坐靠走道的位子，後面上車的乘客得先跨過去才能坐到位子，還可能不小心有肢體碰觸；第三、乘客提著大包小包上車，自己坐在外側，然後內側的座位被包包佔據；第四、原PO自己坐在內側位子，雖然旁邊靠走道的位子是空的，但是隔著一條走道，另一邊的乘客選擇坐在靠走道位子，並把包包放在內側，等於一次卡了3個位子；第五、原PO上車時剩餘的位子已經不多，因此請佔用兩個座位的乘客，把包包移開給人坐，怎知竟遭對方怒瞪。

貼文曝光後，釣出不少苦主深表共鳴，「我自己是蠻不喜歡靠窗那個人要下車，但靠走道的硬是坐著不讓」、「我遇過那種（靠走道的）意思意思要讓，但實際上（靠窗的）還是得跨過去的狀況」、「真的一大堆人死不坐靠窗，一定要坐走道，示意要坐位子的時候就屁股意思意思挪一下，根本卡住超難進去」。

有過來人提供自身解決應對方法，「下車時遇到坐外側還不挪動的，我都假裝不小心地用背包甩他臉」、「我都走過去用整車都能聽到的音量問對方『請問這裡有坐人嗎？』，然後大家看過來的時候，對方就會很尷尬的把東西移開讓我坐」。

此外有網友列出其他苦衷，「我是討厭那些背很大坨後背包，整個身體靠在柱子上滑手機的人，完全不管背包有沒有擋住通道，或是人家的手要抓柱子卻沒地方抓差點跌倒」、「還有一上車就站在司機旁邊不往裡面走的，每個人要刷卡上下車，都因為他而顯得很不方便」。也有網友持另一派意見，「我不喜歡坐靠窗，因為之前常常會遇到怪大叔，一直往我這邊擠，有的甚至探頭看我滑手機的內容」、「我之前真的很不喜歡靠窗 ，有人要坐我旁邊我都會先站起來讓他，他就會變成靠窗了」。