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低收入戶租豪華套房！拚生四胎領補助 親戚嘆：然後再哭沒錢

聯合新聞網 / 綜合報導
輕奢套房情境示意圖。圖／Ingimage
輕奢套房情境示意圖。圖／Ingimage

中央鼓勵生育，自8月起育兒津貼及托育補助皆加碼1000元，分別為3500元及7000元，不過有一南部媽媽收入單薄，申請低收入戶，卻住著房租破萬元的套房又申請房屋補助，入不敷出仍打算生第四胎領育兒津貼，令親戚忍不住感嘆「唉，也不知道該怎麼說她」。

該名親戚是當事者的侄女，近日在網路論壇「Dcard」上發文「我的姑姑低收入戶租這樣的套房給過嗎？」，抱怨她的姑姑沒錢養小孩卻還是一直生，正打算懷第四胎申請育兒津貼，也不願做月薪兩萬多元的工作，反而在網路代購賣假包「某知名品牌，五千還有找」。

重點是南部姑姑住的套房一定要月租破萬元，照片中可見格局寬敞明亮，風格是輕奢裝潢，侄女搖頭表示「其實幾千塊的普通房子明明可以住卻不要」，甚至會哭窮，再找議員幫忙申請低收入戶，「我真的看到哭，我們這些大學生為了唸書打工住最便宜的房子和省吃儉用，可是我的姑姑居然拿生孩子當賺錢工具，瘋狂申請補助」。

有網友直言「浪費社會資源」、「你姑姑的小孩真可憐，津貼是一時的，之後的補習費、上大學生活費等各種沒政府補助的項目，小孩都要因大人賺錢不力過苦日子」，還有另位苦主說「看了好想哭…我家裡是單親，但因為一直被其他親戚用外公外婆的名字買股票所以三代收入的審核一直過不了，每一年都這樣…」，但也有人認為「有些人更重視居住的環境，認為這是他最需要的部分，對其他方面就不太注重」。

生育補助 低收入戶 Dcard

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