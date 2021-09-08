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Delta爆發憂回到三級警戒？ 網友：家長會哀鴻遍野

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。記者謝承恩／攝影

新北市幼兒園群聚案有擴大跡象，今（8日）疫情指揮中心公布基因定序結果，發現跟機師的Delta序列不同，是不同來源的群聚，讓不少網友擔心回到5月疫情爆發的「三級警戒狀態」。許多人擔心，餐飲業、娛樂場所會倒光。不過也有人建議「直接升級，長痛不如短痛」。

有網友在PTT問大家「這次的危機可能又回到三級警戒嗎？」他指出，最近雖然防疫警戒降回二級，但疫情又有爆發的前奏，雖然升三級可以居家辦公，交通也比較順暢，但餐飲業以及家長們肯定是哀鴻遍野，因此他好奇提問「到底有沒有可能再回到三級呢？」

對此，網友們正反看法不一「有機會，如果確診的都是Delta病毒株的話」、「家長各個超怕的阿，遠距教學還要上班的日子很恐怖」、「不太可能再升級了，再升級一次，經濟會死得很難看」、「趕緊升吧！不知道又在拖啥」。

還有另一名網友提問「萬一又升級大家會翻臉嗎？」他指出，新聞曾說如果北部縣市沒有控制好，不排除提升到三級警戒。這樣等於不能內用、出遊，小孩居家上課，會沒有自由，而且居家隔離後，也不能出國，他緊張地問「該如何是好？這樣的日子怎麼過得下去？」

大家在底下分享看法「服務業會倒很多」、「已經做好心理準備」、「沒升級才奇怪」、「不升級放著燒反而更嚴重，倒不如升降確實一網打盡」、「看產業，有些很苦有些很爽」、「不能去餐廳吃飯很痛苦，店家不能負荷」、「沒差吧，上班族照樣上班啊」。

疫情 三級警戒 餐飲業

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