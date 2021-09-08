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實聯制後「推銷電話」變多？他一天接2~4通 網曝原因

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，自從開始實聯制之後，他接到的推銷電話變多了，令他相當困擾。（示意圖／本報系資料庫）
一名網友表示，自從開始實聯制之後，他接到的推銷電話變多了，令他相當困擾。（示意圖／本報系資料庫）

因Delta病毒再度入侵台灣，加上雙北校園陸續傳出確診消息，有些縣市已進入「強化二級」警戒，民眾進出公共場所仍須實施簡訊實聯制。一名網友表示，自從開始實聯制之後，他接到的推銷電話變多了，令他相當困擾，於是想問問網友們「是我的錯覺或個人特例嗎？」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，自從疫情升溫開始實聯制後，他收到的推銷電話就變多了，他有A、B兩支手機，本來外出時帶的都使用A手機做實聯制，A手機一天就會接到大概2~4通推銷電話，有一次忘了帶A手機於是就用B手機做實聯制，後來B手機偶爾也會接到電話，於是他好奇，「是錯覺還是個人特例？」，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，「我也覺得有！版主不是錯覺！」、「有感+1，一堆地下投資公司、廣告、一接就掛」、「現在一天兩封，可能我窮鬼被發現了」、「我覺得推銷簡訊跟電話真的有變多」、「不是錯覺，在出門掃實聯之前，至少就六通了」、「越來越多+1」、「我用掃的也是一堆推銷電話，好險是備用機」、「有，股票車貸的一堆，我都等她講完介紹直接掛」、「股票明牌簡訊一堆，還有直接打來邀請加入炒股群的」、「原本推銷2個月才1通，現在1星期2通」、「非手寫，奇怪的廣告簡訊變多+1」。

有網友猜測，可能是疫情期間推銷員無法出門推銷於是改為電話推銷，「因為現在不出門推銷，只能靠電話」、「掃實聯後推銷股票簡訊變多，電話還好，可能前幾個月他們失業，最近復業吧」、「不能出門只能電話行銷而已」。

實聯制 疫情

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