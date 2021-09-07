一個外送員母親的思念告白 網友悲：我不能想像那樣的痛

一位母親在外送員臉書社團寫下感人告白，「如果大家在送餐時，有人莫名其妙的一直看著你，別害怕～那只是一位思念孩子的母親而已」，傳達對已逝的外送員兒子的思念。貼文惹哭數千網友，紛紛留言打氣「媽媽加油」。

一位母親在《外送員的奇聞怪事》臉書專頁發文表示，「我曾經是一位外送員的媽媽，為什麼是曾經？因為我的孩子在去年世了…」，現在只能透過加入外送員書臉社團，看著其他的人發文，想像著自己孩子當時送餐的情景，也會一直看著路上的外送員，希望還能看到因氣喘去世的孩子生前送餐的身影。

原PO還寫道，每次點餐時，一定會提前下樓去等候，就像是等著自己的孩子回家，並順告訴送餐的外送員，「辛苦了，小心安全，就像是跟我的孩子說一樣…」。最後她還寫道，「如果大家在送餐時，有人莫名其妙的一直看著你，別害怕～那只是一位思念孩子的母親而已」。

貼文曝光，感動數千網友紛紛按讚留言，「媽媽加油」、「比悲傷更悲傷的感覺」、「我不能想像那樣的痛」、「這文章是不是加了洋蔥」、「真的辛苦了」。還有人留言喊媽安慰原PO，「每個外送的都是妳的小孩」、「希望有幸能替妳送餐」、「如果有機會送到您的餐！我再親口告訴妳！」、「你的孩子的份我們會一起跑下去的」。