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女外送員以為遇貼心顧客 下秒拋「驚悚言論」她臉綠狂逃

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名女外送員送餐時，原本以為碰到了一位很貼心的顧客，沒想到對話到最後，發現疑似碰到「變態」，讓她驚嚇到拔腿而跑。 示意圖／聯合報系資料照片
有一名女外送員送餐時，原本以為碰到了一位很貼心的顧客，沒想到對話到最後，發現疑似碰到「變態」，讓她驚嚇到拔腿而跑。 示意圖／聯合報系資料照片

疫情期間，待在家非必要不要外出，但在家裡有時候不想開伙的時候，會使用外送平台，一點即送相當方便。近來有一名女外送員送餐時，原本以為碰到了一位很貼心的顧客，沒想到對話到最後，發現疑似碰到「變態」，讓她驚嚇到拔腿而跑。

一位女外送員昨天(6日)在臉書「外送員的奇聞怪事」發文寫道，「我以為叫外送的人單純只是肚子餓，沒想到還有排解寂寞的功能是嗎？」，她貼出與顧客的對話框，原先對方以「路上小心、那麼晚還在送外送辛苦了、注意安全」讓她以為遇到了善良的人，心裡還想著「 哇～人真好～」。

這時，女外送員也抵達了送餐地點，傳訊息請顧客下來取餐，這時顧客竟然突然傳了一句「認識一下吧(抱著會被拒絕的問)」，女外送員則假裝沒看到，繼續請顧客下來取餐，這時顧客直說「可是我現在...穿著比較害羞欸」後面又補了一句「還是加賴(LINE)那些的」。

圖／外送員的奇聞怪事
圖／外送員的奇聞怪事

女外送員看到訊息整個嚇傻，趕快傳了一句「我幫你放在樓下車上，謝謝」就趕快跑走，她表示「最後發現，原來是變態啊，不幸中的大幸還好可以線上付款，可以丟著就跑」。

網友看到也紛紛回應，「男女森要好好保護自己」、「現在穿比較害羞？這根本變態了，妳自己要小心」、「穿的害羞，啊是不會把衣服穿好嗎？ 再不穿就報警」、「沒事的...我上次遇到問我要不要進來坐的...」，也有人替女外送員擔心，「會不會等等收負評」。

外送員

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