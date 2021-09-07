客人自曝「愛情動作片」ing不取餐 外送員羞了：白天就這麼火熱

疫情尚未停歇，不少人點外送會選擇「在外碰面」、或請外送員把餐點放置門口。一名外送員就表示，日前遇到客人自曝正在上演「愛情動作片」，要求將食物放在門口就好，讓他哭笑不得。

一名外送員送餐時，對方回應「正在愛愛」，請對方把食物放置門口就好，讓他哭笑不得。（翻攝自外送員的奇聞異事）

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」Po照表示，在UberEat接到一張訂單後，送至客人家時，對方回應「帥哥再麻煩你放門口桌子就可以」，並露骨表示「現在在愛愛不方便下去拿，感謝你唷。」讓他只能裝鎮定回應「好，我瞭解了！」由於訂單時間為下午2點56分，他也開玩笑說「你們的下午還真火熱」。

該篇引起不少網友熱議，「為了不下來（取餐），連這招都出來了」、「應該瘋狂按電鈴」、「好老實的客人」、「還用手機回，好刺激喔哈哈」、「邊愛愛邊傳訊息，男伴表現太差了」，有人建議原Po者要把「好，我瞭解了！」改成「我也可以加入嗎！」，更有網友暗喻「愛情動作片的過程」應該很快會結束，「我可以多等三分鐘沒關係！」