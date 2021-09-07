快訊

幼兒園爆疫情 醫：「沉默感染窩」是社區防疫強度的證明

確診幼兒園夜間違法經營安親班 新北教育局開罰20萬

客人自曝「愛情動作片」ing不取餐 外送員羞了：白天就這麼火熱

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間，不少民眾都靠外送解決一日餐點。圖／聯合報系資料照片
疫情期間，不少民眾都靠外送解決一日餐點。圖／聯合報系資料照片

疫情尚未停歇，不少人點外送會選擇「在外碰面」、或請外送員把餐點放置門口。一名外送員就表示，日前遇到客人自曝正在上演「愛情動作片」，要求將食物放在門口就好，讓他哭笑不得。

一名外送員送餐時，對方回應「正在愛愛」，請對方把食物放置門口就好，讓他哭笑不得。（翻攝自外送員的奇聞異事）
一名外送員送餐時，對方回應「正在愛愛」，請對方把食物放置門口就好，讓他哭笑不得。（翻攝自外送員的奇聞異事）

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」Po照表示，在UberEat接到一張訂單後，送至客人家時，對方回應「帥哥再麻煩你放門口桌子就可以」，並露骨表示「現在在愛愛不方便下去拿，感謝你唷。」讓他只能裝鎮定回應「好，我瞭解了！」由於訂單時間為下午2點56分，他也開玩笑說「你們的下午還真火熱」。

該篇引起不少網友熱議，「為了不下來（取餐），連這招都出來了」、「應該瘋狂按電鈴」、「好老實的客人」、「還用手機回，好刺激喔哈哈」、「邊愛愛邊傳訊息，男伴表現太差了」，有人建議原Po者要把「好，我瞭解了！」改成「我也可以加入嗎！」，更有網友暗喻「愛情動作片的過程」應該很快會結束，「我可以多等三分鐘沒關係！」

相關新聞

客人自曝「愛情動作片」ing不取餐 外送員羞了：白天就這麼火熱

疫情尚未停歇，不少人點外送會選擇「在外碰面」、或請外送員把餐點放置門口。一名外送員就表示，日前遇到客人自曝正在上演「愛情動作片」，要求將食物放在門口就好，讓他哭笑不得。

檢疫所每天廣播定時轟炸 長榮組員崩潰：精神耗弱想大哭

近日長榮航空爆發3名機師出現突破性感染新冠肺炎，因首例機師病毒定序為Delta變種病毒，讓指揮中心不敢大意，擴大匡列同住家人及其他機組員。一名正在檢疫隔離中的機組員發文透露心聲，當得知從芝加哥返台的組員一律要隔離14天，每個月不斷循環地隔離14天，已讓她情緒低落，但檢疫所每天的定時廣播轟炸，更讓她精神耗弱崩潰想哭。

壓力好大！鹹酥雞店用答案卡畫菜單 網友驚真的有「電腦閱卷」

懷念當年考試塗答案卡的時光嗎？一名網友發現一家知名鹹酥雞店的菜單格式竟是大考時的答案卡風格，讓他直呼「壓力（和）回憶都上來了」。其他網友也開玩笑說「老闆你有2B鉛筆嗎」。

夜市驚見「烤小卷25元」網喊能吃嗎？內行人曝背後真相

台灣夜市在世界頗有盛名，裡面包含了各式各樣的美食小吃，花小錢就能吃得很飽，是當地人和遊客的最愛。其中夜市常出現的「烤小卷」近年來越來越貴，但有民眾卻看到鄉下「烤小卷一隻只要25元」，讓網友看了大呼驚奇。

阿嬤收到2千元鈔票 藏了一個知錯能改的故事

知錯能改，善莫大焉！有網友分享，他的阿嬤近日收到兩千元鈔票，附上一封自白信，原來是一名客人自稱年少時曾以假鈔向網友阿嬤買冰，為了求得原諒才會寫信道歉。該篇貼文相當溫馨，想不到網友們瘋狂歪樓，直呼「沒關係，阿嬤早就花掉了」。

史上最窄車位！他量「寬僅180公分」傻眼 網揪隔壁可疑點：案情不單純

買房到底要不要連車位一起買，這是大家購屋前都會先想的問題，因為有些人會想要省下費用，但又會怕日後如果有需求卻又苦無車位。近日有一名網友最近在看房子，因為公設車位必須買，但是卻見到了「此生見過最窄的車位」，po網後引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。