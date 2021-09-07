檢疫所每天廣播定時轟炸 長榮組員崩潰：精神耗弱想大哭

近日長榮航空爆發3名機師出現突破性感染新冠肺炎，因首例機師病毒定序為Delta變種病毒，讓指揮中心不敢大意，擴大匡列同住家人及其他機組員。一名正在檢疫隔離中的機組員發文透露心聲，當得知從芝加哥返台的組員一律要隔離14天，每個月不斷循環地隔離14天，已讓她情緒低落，但檢疫所每天的定時廣播轟炸，更讓她精神耗弱崩潰想哭。

長榮航空機師爆發群聚感染，令大家憂心好不容易降溫的疫情再升溫。一名機組員在《長榮航空企業工會》臉書專頁發文寫道，4日凌晨3點才從芝加哥飛抵台灣，原以為是在公司集中檢疫，沒想到是被立即直接送到烏來集中檢疫所隔離，在漆黑的山路上，心想不知該如何跟兒子說暫時無法回家，隔天醒來才看到新聞報導從芝加哥返台組員一律須隔離14天，令她感到崩潰。

原PO表示，許多人都說「關14天沒甚麼，為什麼組員不行」，但「我這個月關完，下個月繼續關，下下個月還要再關，我都覺得自己數不出來一個一年有幾個14天」，只要疫情還沒有結束，14天隔離就成為機組員無限地輪迴。

面對頻繁地長時間隔離，機組員們只能彼此互相打氣，但無奈的是烏來集中檢疫所環境不佳，不僅房間有蟲，有學姊被嚇到不敢睡，另外就是檢疫每天廣播的定時轟炸，「9點廣播起床、10點採檢、11點宣導禁菸、12點說吃午餐、13點說要打包垃圾…」，讓下機後只睡了3、4個小時的原PO情緒潰堤，「我現在精神耗弱，好想大哭一場，我在數我還要聽幾次廣播，我兒子在數我還有幾天回家，我不知道怎麼跟我兒子開口，我沒有騙他」。

貼文曝光，許多人留言安慰「辛苦了，要加油喔！」、「因為您的職業是高危險群，又遇到不會自律的老鼠屎，辛苦您了～」、「只能默默幫你們機組員加油打氣，相信絕大多數都很守規矩」；但也有人對照醫護人員，認為「既然是高危險人員，14天隔離也是工作的一部分，如同醫護人員一般…，該拿出專業的態度面對」。至於廣播擾人的問題，長榮航空企業工會表示，檢疫所已接獲反應，表示會調降音量跟廣播次數。