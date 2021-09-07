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壓力好大！鹹酥雞店用答案卡畫菜單 網友驚真的有「電腦閱卷」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友Po出鹹酥雞店的「答案卡」菜單，讓他直呼壓力和回憶都來了。（翻攝自「路上觀察學院」臉書）
網友Po出鹹酥雞店的「答案卡」菜單，讓他直呼壓力和回憶都來了。（翻攝自「路上觀察學院」臉書）

懷念當年考試塗答案卡的時光嗎？一名網友發現一家知名鹹酥雞店的菜單格式竟是大考時的答案卡風格，讓他直呼「壓力（和）回憶都上來了」。其他網友也開玩笑說「老闆你有2B鉛筆嗎」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」Po出照片表示，日前到一家「台灣鹹酥雞樂華店」購買炸物，拿到的菜單就如同像考試用的答案卡一樣，需在想要的食物上頭畫記，像是1份就在選項1的格子上畫「✖」，以此類推，讓他稱壓力跟回憶都上來了，開玩笑提醒其他網友們要備妥準考證、「請帶2B鉛筆應試」，並變身成老師喊話「各位同學還有最後10分鐘！請注意時間！」、「看考卷不要看旁邊」。

台灣鹹酥雞樂華店的炸物種類多元，吸引不少網友捧場。（翻攝自「台灣鹹酥雞樂華店」臉書）
台灣鹹酥雞樂華店的炸物種類多元，吸引不少網友捧場。（翻攝自「台灣鹹酥雞樂華店」臉書）

該篇引來不少討論，網友想起以前痛苦的考試生活，哀號「煩，看到這個，肚子在滾是正常的ㄇ（嗎）？」、「點個餐也有升學壓力」、「滿分不知道是幾分？」、「不會選C就對了」「有老花的客人，可能會畫到翻臉」、「1-5（題）是AADBD」、「很討厭填這種單子，因為看久了眼睛會很花」、「繳卷之前確認一下每題都有寫到」、「不得不說這間好貴…」

也有網友好奇老闆是否真的會「電腦閱卷」算價錢，買過的網友點頭回應：「之前去買，印象中真的是這樣」、「沒有錯他就是用機器判讀菜單」。讓不少網友笑稱結帳時真的很緊張，一方面是怕點太多而超出預算，另一方面則是「好像在等放榜」。

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