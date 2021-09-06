夜市驚見「烤小卷25元」網喊能吃嗎？內行人曝背後真相

台灣夜市在世界頗有盛名，裡面包含了各式各樣的美食小吃，選擇多樣化加上花小錢就能吃得很飽，是當地人和遊客的最愛。其中夜市常出現的「烤小卷」近年來越來越貴，但有民眾卻看到鄉下「烤小卷一隻只要25元」，讓網友看了大呼驚奇。

網友在PTT發文指出，記得印象中夜市烤小卷價格都要100元，結果來到鄉下後發現彰化一隻只要25元，而且超多人在排隊，想問大家「可以買嗎？該注意什麼？」，引起網友熱議。

看到此文其他人也紛紛跳出來留言，「你先問問25的有多大隻，那大小很可能超乎想像」、「好便宜」、「25這麼便宜，應該很小片吧」、「買了啦，正常一隻要100欸」、「太便宜了吧」、「以前三隻大的100是常態，現在台北一隻100根本完全不想碰」、「賣25你敢吃？」、「應該是一隻觸手」。

也有買過的人表示「那家老店了，沒毛病，最早是賣20」、「低調好嗎…生意太好會不會漲價啊」、「這家不錯啊，有陣子常買，就是比較小隻，薄利多銷」、「這家以前更便宜，然後開非常久了，是沒有100那麼大隻」、「吃過，真的25一整隻，一堆人在都市被騙到價錢迷失是嗎」。