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阿嬤收到2千元鈔票 藏了一個知錯能改的故事

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享阿嬤收到兩千元的故事。圖／取自臉書
網友分享阿嬤收到兩千元的故事。圖／取自臉書

知錯能改，善莫大焉！有網友分享，他的阿嬤近日收到兩千元鈔票，附上一封自白信，原來是一名客人自稱年少時曾以假鈔向網友阿嬤買冰，為了求得原諒才會寫信道歉。該篇貼文相當溫馨，想不到網友們瘋狂歪樓，直呼「沒關係，阿嬤早就花掉了」。

有網友在臉書社團爆料公社貼出一張照片，只見兩張千元大鈔旁有一封信，信上寫著「雜貨店阿嬤您好，我年少時曾拿一千元假鈔買冰，長大至今深感對不起、懺悔愧疚，奉上兩千元，希望您原諒」。這封信也讓該網友直呼「知錯能改，善莫大焉！」

其他網友則紛紛留言「人生總有遺憾, 希望這回不再有」、「哇，這對當時的少年是件心裡事，好人品」、「不管阿嬤她是不是將1000元轉手，這個人勇於面對自己，至少了了一樁心事」。

雖然該篇貼文相當溫馨，不過仍有不少網友瘋狂歪樓，開玩笑留言「阿嬤因為使用假鈔，昨天才放出來」、「結果這二張還是假的」、「阿嬤表示：你他媽是不是忘記通貨膨脹這件事了，年少的一千快同於現在的三千了，差我一千什麼時候再拿來」、「阿嬤已經把假鈔花掉了」。

阿嬤 爆料公社 假鈔

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