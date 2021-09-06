史上最窄車位！他量「寬僅180公分」傻眼 網揪隔壁可疑點：案情不單純

買房到底要不要連車位一起買，這是大家購屋前都會先想的問題，因為有些人會想要省下費用，但又會怕日後如果有需求卻又苦無車位。近日有一名網友最近在看房子，因為公設車位必須買，但是卻見到了「此生見過最窄的車位」，po網後引起網友熱議。

一名網友在臉書「買房知識家（A你的Q）」發文說道，最近在看房子，他表示自己不開車，但是因為公設車位關係，也就是車位和房子是綁一起賣的，因此必須買，結果他看到車位後傻眼，直呼「看到此生見過最窄的車位」，一量之下，寬只有180公分，而且牆邊還有一個消防按鈕，想問如果要租人「車主要開哪款車？」。

量了寬度，該車位寬只有180公分，建築技術規則建築設計施工法規，提及每輛停車位寬應為二點五公尺，長五點五公尺。 圖/買房知識家（A你的Q）

此文一出馬上引起網友熱議，「租給重機吧！法律上它算汽車」、「重機、腳踏車」、「無法停汽車，就算小車也開不了門」、「SMART」、「開老車，因為無敵（選我當正解）」、「太誇張的車位了，這三台停好，怎麼下車？」、「卡到消防開關會灑泡沫，很貴喔！」、「根本不合法」。

不過也有眼尖的網友指出可疑點，「你不覺得你的車位有被重新畫過線嗎？」、「案情不單純阿」、「線被畫過耶，問問管委會吧」、「這種停車格的建商，我絕對不碰，代表建案在設計上有問題」、「不合法規尺寸，有可能被侵佔了，去申請竣工圖」、「要不要問20號的，乾脆畫到你車位中間好了」、「20號的厲害喔！白線左右都往外移動耶⋯」。

也有人找出建築技術規則建築設計施工法規，提及每輛停車位寬應為二點五公尺，長五點五公尺，但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺，設置於室內之停車位，其五分之一車位數，每輛停車位寬度得寬減二十公分。

內政部曾於今年初討論，車道車位不應計入公設，盼下會期擬提修法。內政部次長花敬群指出，確實有瑕疵，房仲也認為，使用者付費比較貼近民眾期待，也有助減少建商灌水，但如何定義和配套仍有待討論。