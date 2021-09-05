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他問「最想住北市哪一區？」 網直指這裡：住過就看不上其他區

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇發問，台北市12個行政區裡，大家最想住在哪一區？引發熱烈討論。 美聯社
一名網友好奇發問，台北市12個行政區裡，大家最想住在哪一區？引發熱烈討論。 美聯社

作為全台首都，地狹人稠的台北市，有著「天龍國」之稱，相較其他縣市有更多的工作機會，因此吸引不少人北漂就業、定居。對此，就有一名網友好奇發問，台北市12個行政區裡，大家最想住在哪一區？文章曝光後掀起熱議。

該名網友在PTT「八卦版」PO文表示，台北市各行政區各有特色，如果今天可以選一區任意居住，「那麼大家最想住在台北市的哪一區？為什麼？」

貼文一出，隨即引來大批網友熱烈討論，紛紛直指大安區，「大安，最方便，結案」、「尊爵不凡，大安區」、「大安或士林，我大安的透天改套房，現在都租人」、「大安，住過就看不上其他區了」、「秒選大安吧，在台大讀書時覺得那邊根本理想住處，要安靜要生活機能要交通方便都有」、「大安，尤其台大師大那一帶，交通方便生活機能好，有書局、電影院、大安森林公園跟河濱公園」。

但也有網友表示，「大同區，真的超方便，房租也合理」、「之前住大同區，方便，附近環境也不複雜」、「信義區，外商一堆，工作方便」、「南港區，交通便利，三鐵共構」、「最近剛想買棟透天在台北市區，感覺松山挺清幽的」、「中正感覺不錯，有些地方滿清幽的感覺，熱鬧的區域也是有」、「中山（大直），還用問嗎？沒住過的不會懂它的價值」。

北市 PTT 大安森林公園 北漂

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