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北市1境外解隔後才通知染Delta 黃珊珊：有3天接觸家人

防疫「隔離14天」超難？內行點三關鍵：一下就過了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在網路上疑惑發問「防疫『隔離14天』是不是很難做到？」引起許多網友留言議論。 圖／ingimage
有網友在網路上疑惑發問「防疫『隔離14天』是不是很難做到？」引起許多網友留言議論。 圖／ingimage

國內五天內3名長榮機師突破性感染確診，其中1名機師兒子也染疫，傳染鏈持續擴大燒到台中，也因為有確診機師違反防疫規定，引發外界抨擊。對此便有網友在網路上疑惑發問「防疫『隔離14天』是不是很難做到？」引起許多網友留言議論。

原PO在PTT上以「 為什麽有人說隔離14天很輕鬆」為題分享，先前疫情比較嚴重的時候，自己會儘量不出門，但還是超級悶，超想出去透透氣，最後還是出去騎個車吹個風。而他也說明，如果自己真的接到了隔離通知單，被關在飯店房間14天，雖然床很大很軟，「但仔細想想，14天還是蠻恐怖的吧，我在家兩天就超想出去的了」。

此文一出，便有不少網友紛紛回應「有得吃、喝、拉、撒、網路，人生夫復何求」、「求之不得，不過賺摳摳也是很重要」、「關5天就快瘋了」、「看房間大小，太小有壓迫感不行」、「付錢的時候會覺得不好」。

但也有許多網友認為「隔離14天」的三點關鍵，分別為「電腦」、「網路」和「食物」，只要有這三項東西，隔離的時間一下就過了，「有網路啊，光追劇看電影就不會無聊了」、「有人準備吃的再加網路真的簡單」、「載個遊戲，玩完後疫情就結束了」。

機師 疫情 PTT

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