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機車停醫院不到2小時被收「13萬停車費」網笑：棄車再買一台
有聽過這麼貴的停車費嗎？近日有一名網友把機車停在台北醫學大學附設醫院停車場，沒想到停不到2個小時，繳費金額竟然顯示「13萬2870元」，讓他整個嚇傻，網友也笑說「直接買一台還比較便宜」。
網友在臉書「爆料公社」發文，他表示近日到台北醫學大學附設醫院的收費停車場停車，機車停不到2個小時，他到繳費機看到螢幕顯示金額竟然高達「13萬2870元」，讓他整個嚇傻在原地，直呼「哪招？」。
螢幕寫著停車分鐘「6376470分鐘」，換算下來大概約12年，停車時間也寫著2009年到2021年，網友也直呼「2009年入場根本是Bug啊，說不定這個停車場2009年的時候還沒開放呢」，也有網友表示自己也停過10分鐘的腳踏車，也是被收「6百萬758,843元」。
網友也笑說，「停12年收13萬很便宜耶」、「我也遇過啦…應該是系統時間出問題了」、「最好2009年有這種停車系統，XD」、「機車就留給停車場吧，我花13萬再買一台好一點的」、「會不會撞斷護欄比較快、還是磁卡掛失比較便宜」。
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