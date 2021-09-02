他問「日本食物為何看起來都特別好吃？」 內行曝關鍵真相

台灣人喜歡到日本旅遊，其中「日式料理」更是深受不少台灣人喜愛。對此，就有一名網友好奇發文詢問，為什麼日本食物看起來都特別好吃？貼文引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT「八卦版」PO文表示，日本食物吃起來到底怎麼樣因人而異，但他們的食物看起來就是讓人胃口大開，「從土瓶火鍋到便當，從壽司到炸物，加上擺盤又五顏六色的啥都有，光看就讓觀光客要暴動了」，讓原PO不禁疑惑「日本的食物怎麼那麼搶眼？」

文章一出，隨即掀起熱議，網友紛紛回應「懂包裝，又願意探索口味跟口感」、「匠人很講究外觀」、「日本重視美感」、「看起來比較乾淨」、「精緻化，像法國料理那種感覺吧」、「細緻精緻一定（視覺），但好不好吃因人而異」。

不過，也有網友認為「日本很多食物是用眼睛吃的，好看不好吃」、「不覺得，就算懷石料理也還好」、「日本泡麵超級難吃，我還買比較貴的」、「我覺得台菜海鮮吃起來比較爽」。