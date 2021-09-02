電梯壞了！外送員見單「幫我爬40樓」傻眼 網笑：約20樓面交

美食外送大行其道，造福許多不方便出門的民眾，但偶爾也會出現外送地點的爭議。有外送員接到一張訂單，備註欄竟註明「幫我爬上四十樓」，讓他不知該如何是好，網友們看了也大為驚訝，紛紛提供解套方法。

「這個小費應該跟他算多少…？」一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張美食外送平台的單子，可見顧客在上午9點多訂了早餐，但令人傻眼的是，上頭的備註寫著「幫我爬上四十樓 電梯壞了」。若是接受這項要求，代表必須徒步來回80層樓，也難怪外送員會內心糾結。

網友們見到這種「體能大考驗」的要求也感到不可思議，紛紛搞笑給建議，「一樓10塊都要考慮」、「太血汗了吧！40樓，能參加鐵人三項了」、「說不定小費給一千，我會爬看看四十樓是什麼樣子」、「可以打電話問一下搬家公司，沒電梯爬40樓的行情價」、「跟他約20樓面交」、「請對方從樓上垂釣繩子跟籃子自己慢慢拉上去」、「請對方遙控無人飛機下來載上去」。

也有部分網友認真回應，「我覺得平台應該要明訂『樓層費』！願意賺的人接單，樓層費也該採累進費率」、「小費不是你想收多少就收多少、要先問對方這樣爬上去小費多少？可以再送，不然絕不送」、「平常沒在爬，爬一半你就肌肉融解症（應為「橫紋肌溶解症」）送醫甚至等死」。

還有人提出質疑，「40樓以上的大樓電梯至少有4部，不會全都壞」、「防疫期間，大樓送餐不是只能放一樓大廳專設置餐區？」有人則從訂單中看到餐點已結清費用，因此給出相對務實的解決方式，「反正付款了，就丟管理室叫他自己拿吧」。