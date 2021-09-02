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她買手工水餃抱怨「只是噱頭」 店家放大照片驚見「指紋認證」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認為店家的「手工水餃」是噱頭，沒想到業者放大照片可看出指紋。圖擷自爆廢公社公開版
有網友認為店家的「手工水餃」是噱頭，沒想到業者放大照片可看出指紋。圖擷自爆廢公社公開版

一名顧客在購買了手工水餃後，認為吃不出與機器製作的水餃差異，因此在Google評論直言店家「手工只是噱頭」。沒想到業主放大顧客拍的水餃照，發現水餃皮上面有指紋。此文一出，許多網友驚呼「這是純手工沒錯」。

有網友在「爆廢公社公開版」PO出一張google評論照，內文中一名顧客給店家2顆星，放上該店的水餃照，並表示「說是手工水餃，但我真的吃不出來和機器包的有何差異，應該跟很多市面上的水餃一樣，說手工只是噱頭罷了」。

不過，業者立刻從顧客拍的水餃照，局部放大後回應「我想我們家的水餃是不是手工的，從妳的照片就能很明顯地分辨。」只見放大後發現水餃皮上有指紋，代表是手工製作的水餃。「爆廢公社」發文者也指出「不是噱頭。」

不少網友看到後，驚呼「柯南開始賣水餃」、「這是純手工沒錯」、「指紋認證」、「科技水餃，有指紋辨識」、「手味水餃」、「改天可能吃到手指就能證明是手工」。但也有人指出，怎麼不戴手套來包水餃，這樣不會有衛生疑慮嗎？最後，有經驗的網友總結「水餃要的是內餡差異和水餃皮用手工擀的才有比較」。

爆廢公社

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