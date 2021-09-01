有心臟疾病想問疫苗風險...她遭1922、醫生「踢皮球」 網曝關鍵嘆無解

新冠疫苗陸續開打，政府雖鼓勵民眾「輪到你，就去打」，但許多病友卻為疫苗可能帶來的副作用或不良反應感到恐懼。一名有著心臟疾病的女網友分享自身經驗，最近好不容易輪到自己能夠預約接種AZ疫苗，卻在諮詢疫苗風險時接連遭到1922及看診醫生「踢皮球」，無奈心情引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板上發文，表示自己有二尖瓣脫垂、心臟缺氧+血壓過低的問題，但因主診斷、副診斷的因素沒被納入第9類資格，最近剛好符合第7輪的AZ預約資格，因此想回診詢問醫生，1922也同樣建議諮詢心臟科醫生。沒想到回診後，心臟科醫生僅叫原PO先去預約施打，到現場再問疫苗醫生，堅決不回答疫苗問題，讓原PO好疑惑，若在施打現場才發現不適合AZ，不就要爽約重新排mRNA疫苗了嗎？讓她直呼「韭菜沒人權，生病的韭菜更沒人權」。

對此，許多網友回覆「每個人體質不同，醫師哪敢掛保證？」、「這回答感覺是醫生們的SOP，不然出事怎辦」、「現在醫療糾紛這麼多，哪敢保證」、「醫生這樣很正確啊，現在相關研究也還不夠多，隨便亂回答才是不負責任」、「事實就是這幾個疫苗都很新啊，為什麼導致副作用原因還不是很明確，又不是疫苗專家要怎麼保證」、「CDC指引沒說不能打，出事就這醫生要扛」、「1922其實就是電信客服人員，他們也是看樣板答案回答而已吧」。

看見網友們的回覆後，原PO無奈嘆1922當初以「染疫重症風險>打疫苗風險」建議盡快施打疫苗，因此希望至少選擇一個風險較小的疫苗來打，並非希望醫生給保證，只是面對疫苗的諮詢求助無門，被踢皮球的窘境感到很無奈。對此，有同樣病史的網友也分享自身經驗，「家人有二尖瓣脫垂病史，打AZ心悸一個月」、「二尖瓣脫垂+1，歸第九類，打過AZ第一劑，沒事」、「女友二尖瓣脫垂，第9類打AZ好好的」、「二尖瓣膜脫垂，今年初追蹤寫在副診斷也不能打，決定等BNT」。